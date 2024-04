Voici la recette secrète de Porsche pour améliorer « facilement » l’autonomie et la charge d’une voiture électrique

Lorsque Porsche a présenté la version mise à jour de sa première voiture électrique, le Taycan, nous avions été impressionnés par les améliorations en termes d'autonomie et de charge rapide. Voici comment la marque allemande a procédé, et tout y passe.

Lorsque Porsche a présenté son Taycan en 2021, la première voiture électrique de la marque impressionnait par ses performances et sa charge rapide, mais moins par son autonomie, qui ne battait aucun record. Un souci qui a manifestement été entendu par les ingénieurs de la marque

Le Taycan « mis à jour » présenté en février 2024 annonce en effet de beaux progrès en termes d’autonomie, poussant jusqu’à 687 kilomètres selon le cycle mixte WLTP, tout en améliorant encore ses capacités de charge rapide. À l’occasion du lancement du modèle, le média Inside EVs a pu s’entretenir avec des responsables du projet, qui ont expliqué les nouveautés techniques permettant cette progression.

Une nouvelle batterie

Ce Taycan « cuvée 2024 » propose toujours deux tailles de batteries, mais elles n’ont plus grand-chose à voir avec l’ancien modèle. Si elles gardent une chimie NMC (nickel-manganèse-cobalt), la proportion des éléments évolue, passant de 70/10/20 (712) à 80/10/10 (811) – une chimie qui sera bientôt reprise par le… Peugeot E-3008, lorsqu’il recevra les batteries ACC en 2025.

Très concrètement, cela permet d’augmenter la densité énergétique. De fait, la capacité des deux packs change : celui de série passe de 71 à 82,3 kWh réellement utilisables, et la batterie « Performance Plus » passe de 83,7 à 97 kWh utilisables. Sarah Razvani, la responsable de la partie batterie sur le Taycan, estime que cette nouvelle chimie permet d’augmenter l’autonomie de 14 % à elle seule.

Augmenter la densité, c’est bien, mais ça alourdit la batterie. Les ingénieurs Porsche ont donc gratté partout : les parties en cuivre ont été modifiées, le nombre de fusibles a été réduit et le châssis en acier entourant le pack a été remplacé par en élément composite. Grâce à cela, le poids de la batterie Performance Plus est passé de 634 kg à 625 kg malgré les 15 kWh supplémentaires.

Une consommation en baisse

Pour augmenter l’autonomie d’une voiture électrique, on peut proposer des batteries plus grandes (ce qui n’a pas que des avantages) ou faire baisser la consommation.

Porsche… a choisi les deux voies. Pour l’onglet consommation, plusieurs leviers ont été actionnés. Un nouveau moteur arrière, moins énergivore, est par exemple installé, de même qu’une nouvelle pompe à chaleur et un compresseur de climatisation qui tourne désormais sous 800 volts (400 volts auparavant), ce qui implique moins de pertes.

Notons également des nouvelles jantes, plus aérodynamiques, de même que des pneus à plus faible résistance au roulement. Une nouvelle stratégie de régénération a également été mise en place, avec un pic à 400 kW (contre 320 kW pour les modèles précédents) — cela correspond à une décélération de 0,5 G, un chiffre impressionnant.

Une charge (encore) plus rapide

Le nouveau Taycan ne se contente pas d’aller plus loin avec une charge, il en profite pour améliorer encore un peu ses capacités de charge rapide. Si la Porsche électrique fut une des premières à bénéficier d’une architecture 800 volts, cette nouvelle version enfonce encore un peu plus le clou.

La puissance maximale passe en effet de 270 kW à 320 kW. Des tests en conditions réelles ont pu attester de la progression, avec un média américain ayant pu passer de 6 à 83 % en 20 minutes pile. Un autre média a réussi à passer de 8 à 80 % en seulement 16 minutes. Les responsables ? La gestion thermique de la batterie, aidée par la nouvelle pompe à chaleur dont on parlait plus haut.

Grâce à cela, cette puissance maximale peut être atteinte avec une batterie à 15°C, contre 35°C précédemment. Pratique pour les recharges hivernales. Le préconditionnement est également mis en place de série, et non plus en option payante, permettant d’arriver à la borne de charge avec une batterie à température optimale.

Bref, avec une autonomie en hausse, une recharge encore plus rapide et une version Turbo GT de plus de 1 100 ch, le Taycan a de quoi se battre contre les autres voitures électriques hyper performantes, comme la Tesla Model S Plaid, la Lucid Air Sapphire ou la Zeekr 001 FR. Il ne vous reste plus qu’à trouver entre 105 011 et 246 538 euros pour en profiter.