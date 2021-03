Porsche Taycan Cross Turismo : son prix passe du simple au double selon la version

Après avoir officiellement présenté sa nouvelle Taycan Cross Turismo électrique, le constructeur Porsche révèle les prix définitifs des quatre versions lancées. De 96 000 à 191 000 euros : l’écart tarifaire peut être élevé entre ces dernières.

Début mars, la firme d’outre-Rhin Porsche levait le voile sur sa toute nouvelle Taycan Cross Turismo électrique, qui se situe à mi-chemin entre un coupé et break. De ce mariage atypique découle quatre versions du véhicule, dont la dénomination s’inspire grandement de la Taycan classique première du nom.

Pour aller plus loin

Porsche présente des vélos électriques inspirés par la Taycan

Si aucune grille tarifaire définitive n’avait été présentée jusque-là, Porsche a depuis corrigé le tir en affichant leur prix sur son configurateur officiel. L’occasion d’apercevoir que l’écart entre la version entrée de gamme et la plus performante est tout bonnement gargantuesque : 96 454 euros pour la Taycan 4 Cross Turismo, contre 191 374 euros pour la Taycan Turbo S Cross Turismo.

Turbo S : plus puissante, mais moins endurante

C’est simple : la Turbo S vaut peu ou prou deux Taycan 4 Cross Turismo classiques, dont la puissance atteint les 280 kW (jusqu’à 350 kW avec le Launch Control), pour une accélération de 0 à 100 km/h en l’espace de 5,1 secondes. L’autonomie, elle, oscille entre 389 à 456 km selon le cycle WLTP.

Pour aller plus loin

Quelles sont les voitures électriques avec le plus d’autonomie ?

En face, la Taycan Turbo S Cross Turismo grimpe à 460 kW (jusqu’à 560 kW avec Launch Control) et abat le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes tout de même. Elle est certes plus rapide, mais pas spécialement plus endurante : comptez entre 388 et 419 kilomètres de rayon d’action. Cela n’atteint clairement pas les sommets pour un véhicule électrique vendu près de 200 000 euros.

Livraisons cet été

Les Taycan 4 S Cross Turismo (360 ​​kW) et Taycan Turbo Cross Turismo (460 kW) sont quant à elles commercialisées à 114 814 et 157 774 euros, respectivement. Pour rappel, les quatre modèles profitent aussi d’une suspension pneumatique adaptative et seront livrés à partir de l’été 2021. Aucun d’eux ne peut bénéficier du bonus écologique.