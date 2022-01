Realme Buds Air 3 : on en sait plus sur les successeurs des meilleurs écouteurs pas cher

Le leaker OnLeaks a publié sur Twitter les caractéristiques des futurs Realme Buds Air 3.

L’an dernier, Realme avait réussi à créer la surprise avec ses écouteurs sans fil Realme Buds Air 2. Lancés à moins de 50 euros, ces écouteurs proposaient non seulement un son riche et équilibré, mais également une réduction de bruit active plus que convaincante.

En ce début d’année 2022, il semble que Realme cherche à poursuivre sur cette bonne voie. Le constructeur chinois, filiale d’Oppo, s’apprêterait en effet à lancer une nouvelle version de ses écouteurs true wireless, les Realme Buds Air 3.

Ce lundi, c’est le leaker français OnLeaks, généralement très bien informé, qui a mis en ligne sur Twitter ce qui ressemble à des images marketing, mais également les caractéristiques attendues de ces futurs écouteurs sans fil.

#Realme Buds Air 3…😏#FutureSquad – 7 to 30 hours music

– Hybrid ANC 40dB

– Transparency mode

– Bluetooth 5.2

– IPX5

– Blue and White color options pic.twitter.com/rLFvOwgiDt — Steve H.McFly (@OnLeaks) January 17, 2022

Sur le réseau social, Steve Hemmerstoffer indique ainsi que les Realme Buds Air 3 permettront de profiter de 7 à 30 heures de musique. Une fourchette large qui signifie sans doute qu’une charge seule des écouteurs permettra de profiter de 7 heures de lecture sans interruption, tandis que le boîtier permettra de faire monter cette autonomie à 30 heures.

Comme leurs prédécesseurs, les écouteurs devraient également profiter d’une réduction de bruit active hybride, avec des microphones à l’extérieur comme à l’intérieur des écouteurs pour analyser les bruits résiduels et les filtrer à la volée. Selon les informations d’OnLeaks, les écouteurs seraient capables de supprimer les bruits ambiants jusqu’à 40 dB. Le mode transparent serait aussi de la partie pour permettre d’écouter son environnement.

Des écouteurs Bluetooth 5.2 certifiés contre les éclaboussures

Concernant la connexion Bluetooth, les Realme Buds Air 3 seraient compatibles avec le Bluetooth 5.2. Ils profiteraient par ailleurs d’une étanchéité certifiée IPX5 assurant une protection contre les éclaboussures, la sueur, la pluie ou la transpiration, mais pas contre l’immersion.

Enfin, les écouteurs seraient disponibles en deux coloris : blanc ou bleu. L’image mise en ligne par OnLeaks permet en outre de découvrir un design très proche de celui des Realme Buds Air 2. On retrouverait un boîtier un peu plus ovale avec une LED en façade et des écouteurs intra-auriculaires au format tige, très semblables à leurs prédécesseurs.

Pour l’heure, on ignore encore quand Realme compte lancer ses nouveaux écouteurs sans fil. Ils pourraient voir le jour lors de la présentation mondiale du Realme GT 2 Pro — déjà lancé en Chine — ou des Realme 9, attendus dans les prochaines semaines. Les écouteurs devraient par ailleurs être positionnés à un prix très compétitif, avec des true wireless à moins de 100 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.