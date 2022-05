Realme lancera le Realme Pad X le 26 mai prochain en Chine

Realme a annoncé, vendredi, la date de lancement de son Realme Pad X en Chine. Ce sera pour le 26 mai prochain et l'on sait déjà à quoi ressemblera cette nouvelle tablette.

Après avoir lancé son Realme Pad Mini dans l’Hexagone il y a quelques jours, Realme continue d’abattre ses cartes pour partir à l’assaut du marché des tablettes. La firme chinoise a annoncé, ce vendredi, l’arrivée de sa prochaine tablette : le Realme Pad X.

Un lancement prévu pour fin mai

Realme travaille actuellement sur un tout nouveau modèle de tablette qui, selon le site officiel de la marque, sera révélé le 26 mai en Chine à 14 heures (8h00 heure de Paris). La marque offre au passage un visuel où l’on peut apercevoir la tablette arborant un coloris vert fluo, accompagné d’une bande au dos représentant un motif en damier ondulant qui part du module photo et descend jusqu’au bas de l’appareil.

Source : Digital Chat Station via Weibo Source : Digital Chat Station via Weibo Source : Digital Chat Station via Weibo

D’autres images partagées par le leaker Digital Chat Station sur le site chinois Weibo ont pu révéler des informations supplémentaires encore non confirmées sur ce qui serait apparemment deux autres coloris de la tablette, avec une version bleue et une version grise.

Une nouvelle tablette plus centrée haut de gamme pour Realme

Le Realme Pad X devrait, selon les rumeurs, embarquer avec lui un SoC Snapdragon 870, ce qui en ferait la première tablette de la marque pouvant offrir une déclinaison 5G. Sur le visuel proposé, on peut voir que cette tablette disposera d’un appareil photo incorporé dans un module qui rappelle fortement celui de l’iPad Pro. On y voit deux fois la mention « AI » et il ne semble pas y avoir de flash de prime abord (ou peut-être se cacherait-il dans le cercle qui entoure la mention AI en dessous de l’objectif photo ?).

Cette tablette devrait proposer des bordures relativement fines, si l’on en croit les rendus. On ne voit pas de caméra frontale sur ces images, mais d’après GSMArena celle-ci se situerait sur le côté droit de l’appareil, possiblement dans un poinçon. Selon eux, la tablette aurait droit à un écran en définition QHD+ avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz et à une très grande batterie.

On peut raisonnablement supposer que cette tablette tournera elle aussi avec l’interface Realme UI « for Pad » de la marque qui était basée sur Android 11 jusqu’ici. Il s’agirait donc ici de l’offre la plus premium de la marque sur cette catégorie de produit à ce jour. Nous ne savons pas encore si ce modèle sera prévu pour une sortie en France comme son petit frère. Mais une chose est sûre, cela viendrait au moins quelque peu renouveler l’offre dans le secteur des tablettes haut de gamme qui ne proposent pas tellement d’alternatives entre les iPad Pro d’Apple et les Galaxy Tab S8 de Samsung.

