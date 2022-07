Le Realme C30 se lance en France à partir de 140 euros

Particulièrement féroce sur le milieu de gamme, Realme n'en oublie pas les petits budgets. En témoigne ce C30 abordable et doté d'une fiche technique susceptible de convenir aux utilisateurs et utilisatrices aux besoins simples.

Lancé en avril dernier, le Realme C31 renouvelait une gamme un tantinet vieillissante chez le constructeur, pourtant habitué à sortir plus de mobiles que l’on a de mois dans l’année. Et, avec le C30, le constructeur s’assure d’avoir dans son catalogue un téléphone adapté à tous les budgets. Nous avons d’ailleurs publié notre test complet du Realme C30.

Des différences mineures avec le Realme C31

Lancé à 139,99 euros, le Realme C30 est donc proposé 20 euros de moins que son grand frère. Une ristourne pour laquelle le constructeur sacrifie quelques éléments de la fiche technique du C31 — et pas les plus innocents.

Nous avons ici affaire à un téléphone à écran LCD de 6,5 pouces offrant une définition de 1600 par 720 pixels. Une encoche « en goutte d’eau » abrite un capteur photo à selfies de 5 mégapixels.

Comme le C31, ce nouveau modèle est alimenté par une puce Unisoc T612. Gravée en 12 nm, elle compte un processeur 8 cœurs (1.8 GHz) et un GPU Mali-G57. Le smartphone sera configuré avec 4 Go de RAM pour 64 Go de stockage. Il est compatible dual SIM (4G uniquement), et le tiroir prévoit un emplacement dédié aux cartes SD.

Côté photo, le Realme C30 perd l’un des deux capteurs offerts au C31. On passe d’ailleurs sur un module de 8 mégapixels (contre 13 Mpx) à la dimension et à l’ouverture très modeste (1/4.0″ et ƒ/2.0).

La batterie conserve également une capacité de 5 000 mAh, et se recharge à 10 W avec le câble micro USB (oui) fourni.

Un design original

Une fois n’est pas coutume, l’entrée de gamme accueille un smartphone au design plutôt original. Lancé dans des coloris pastel dans l’air du temps, le Realme C30 profite surtout d’un revêtement dorsal gaufré, « inspiré par les bagages », clarifie le communiqué de la marque.

Une identité remarquable, qui contribue à sortir (un peu) le Realme C30 du lot des smartphones au design copié-collé. Suffisant pour en faire un incontournable du segment des mobiles abordables ? Découvrez-le dans notre test complet déjà disponible.

Le Realme C30 sera officiellement commercialisé le 15 août prochain.

