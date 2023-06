Une autre marque de smartphones pourrait tomber en raison du conflit de brevets avec Nokia

Suite au probable départ disparition d'Oppo, OnePlus et Vivo, Realme, une autre marque du géant chinois BBK, est en difficulté en Europe. Realme envisage de cesser ses activités en Allemagne et probablement en France suite à un litige sur les brevets 4G et 5G avec Nokia.

Le paysage technologique chinois est en pleine tourmente. Après le départ très probable d’Oppo, OnePlus et Vivo, c’est maintenant au tour de Realme, une autre marque sous le contrôle du géant BBK, de traverser des temps troublés en Europe.

Realme sur la sellette

Selon Nextpit, un média allemand spécialisé dans les technologies, Realme s’apprête à arrêter ses activités en Allemagne et ensuite, certainement en France. Un coup dur pour le groupe BBK qui voit une autre de ses marques succomber à son bras de fer avec Nokia autour des brevets liés à la 4G et à la 5G. Realme a annoncé la cessation de toutes ses activités, à l’exception du support client. Et la situation en France ne semble guère plus optimiste.

Realme a expliqué attendre de voir l’issue du procès avec Nokia pour décider de reprendre ses activités… Mais, les équipes ont été licenciées, les structures fermées. Un accord avec la firme finlandaise pourrait-elle vraiment inverser la tendance et redonner vie à Realme ?

La marque, bien que peu présente en Europe, connaît surtout un succès fulgurant en Asie et plus spécifiquement en Inde. C’est un concurrent direct de Xiaomi Redmi.

La disparition progressive des marques du groupe BBK du paysage européen pourrait marquer la fin d’une ère. Et même si un accord est trouvé avec Nokia, il est probable que BBK ne revienne pas tout de suite et que le paysage des fabricants de smartphones continuera à se consolider autour de quelques acteurs clés.

