Premier casque audio chez Realme

Connue pour ses smartphones, la marque Realme va annoncer le 15 octobre prochain le lancement de son premier casque circum-aural. Baptisé sobrement TechLife Studio H1, il veut offrir un son de haute qualité, une réduction de bruit active des plus performantes et une grande autonomie.

Realme TechLife Studio H1 // Source : Realme

Lorsqu’on évoque la marque Realme, on pense immédiatement à une large gamme de smartphones et, pour les plus connaisseurs, quelques écouteurs intra-auriculaires bon marché, comme beaucoup de sociétés chinoises en proposant dans le secteur de la téléphonie mobile à l’image de OnePlus, Oppo, par exemple, des entreprises cousines.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs casques Bluetooth (sans fil) en 2024 ?

Mais avec le nouveau casque TechLife Studio H1, Realme marque un élargissement de ses produits et vise plutôt le segment des modèles haut de gamme. En effet, si l’aspect extérieur ne semble pas exceptionnel, car on devrait avoir droit à un savant mélange plastique/métal avec, comme le montre les photos, un design assez classique, c’est peut-être plus à l’intérieur qu’il faut chercher les éléments visant à séduire les audiophiles et les utilisateurs exigeants.

Une entrée remarquée sur le marché de l’audio

En effet, le TechLife Studio H1 se distingue par ses caractéristiques techniques sinon impressionnantes, au moins intéressantes. Au cœur de ce casque se trouvent des haut-parleurs de 40 mm, conçus pour offrir une expérience sonore immersive avec des basses profondes et puissantes. L’intégration du codec audio LDAC, réputé pour sa transmission haute résolution, devrait satisfaire les auditeurs les plus pointilleux en matière de qualité sonore.

Realme TechLife Studio H1 // Source : Realme

L’un des autres atouts du TechLife Studio H1 réside dans sa technologie d’annulation active du bruit hybride (passive et active), capable de réduire les sons ambiants jusqu’à 43 dB, selon la marque. De plus, la présence d’un mode son spatial vise à créer une expérience auditive tridimensionnelle, enrichissant ainsi l’écoute de musique ou le visionnage de films.

Realme TechLife Studio H1 // Source : Realme

L’autonomie serait aussi un autre point fort de ce casque. La marque met en avant une durée d’utilisation pouvant atteindre 70 heures, ce qui le placerait parmi les plus endurants du marché.

Le TechLife Studio H1 sera disponible en trois coloris distincts : Crimson Beats, Ivory Beats et Midnight Magic. Un arceau ajustable permet d’adapter le casque à différentes morphologies et des coussinets à mémoire de forme sont proposés pour un confort optimal. On peut compter sur des boutons physiques intégrées pour contrôler la lecture de la musique, le volume et la prise d’appels sans avoir à sortir son smartphone.

Realme TechLife Studio H1 // Source : Realme

Notez que le casque est compatible avec la connexion multipoint pour le coupler simultanément à plusieurs appareils.

Disponibilité et prix du casque Realme TechLife Studio H1

À l’heure de l’écriture de ces lignes, le prix n’a pas encore été dévoilé tout comme sa date de disponibilité. Toutefois, on peut imaginer qu’il sera plutôt abordable au regard des autres produits de la marque.

Techniquement, il semble assez bien armé pour se faire une place sur le marché particulièrement concurrentiel des casques sans fil. Reste à voir s’il sera effectivement performant, car dans ce domaine, les faux pas ne pardonnent pas. Son lancement officiel est prévu en Inde le 15 octobre. Nous ne savons pas encore s’il sera distribué à l’échelle mondiale.