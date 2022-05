Dacia Spring : 2e hausse de prix en un mois, voici les nouveaux tarifs

La Dacia Spring voit une nouvelle fois son prix augmenter en l’espace d’un mois. Cette fois-ci, toutes les versions grimpent de 600 euros.

La conjoncture actuelle n’est pas favorable au secteur automobile. Entre la crise de semi-conducteurs et la guerre en Ukraine qui pose certains problèmes d’approvisionnement, nombreux sont les constructeurs à devoir ajuster leur cahier des charges, à repousser certaines sorties voire même à augmenter le prix de leurs véhicules.

Ces derniers temps, Volkswagen a clairement été dans la tourmente à ses dépens. Tesla, de son côté, a profondément changé sa grille tarifaire française en faisant sauter le bonus écologique maximal de la Model 3 Propulsion, l’entrée de gamme du catalogue. Du côté de chez Dacia, l’heure n’est pas à la fête non plus.

+600 euros sur la note

Début avril, la filiale roumaine de Renault revoyait déjà à la hausse les prix de sa Spring, voiture électrique la plus abordable du marché. Ce SUV urbain avait par exemple vu sa version Business grimper de 1300 euros. Mauvaise nouvelle : toute la gamme subit une nouvelle augmentation, comme l’a remarqué Auto Moto.

Il suffit de jeter un œil au configurateur du modèle pour s’en rendre compte : au total, 600 euros ont été ajoutés sur la note finale de chaque itération. La finition Confort s’arrache désormais à 19 290 euros, hors bonus écologique. Avec (27 % du prix d’achat dans la limite de 6000 euros), son acquisition revient à 14 082 euros.

Personne n’est vraiment gagnant

Même constat du côté de la finition Confort Plus, dont les 20 790 euros (contre 20 190 euros auparavant) chutent à 15 177 euros grâce à l’aide gouvernementale. Cette inflation ne joue clairement en la faveur de personne : d’un côté, les constructeurs sont contraints d’augmenter les prix en raison du coût en hausse des matières premières et de la pénurie de composants.

De fait, leur catalogue devient moins attractif à cause de tarifs plus élevés : les ventes peuvent donc être impactées. De l’autre, les consommateurs doivent composer avec une offre plus onéreuse et doivent ainsi mettre la main à la poche pour se procurer une électrique. Alors même que tout ça les dépasse.

