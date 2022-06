Renault augmente le prix de la Zoé, au moment où le bonus écologique baisse

Renault augmente considérablement les prix de sa citadine électrique emblématique, la Zoé. La marque française introduit aussi une nouvelle finition premium.

Renault n’est ni le premier ni le dernier à augmenter le prix de ses voitures électriques. Entre le coût des matières premières, les pénuries qui s’accentuent, les constructeurs automobiles sont tous tentés par des augmentations. Tesla a fait flamber le prix de son Model 3, ce qui lui a fait perdre l’accès au plus gros bonus écologique. Les prix ont également augmenté pour d’autres modèles très différents, comme la Citroën Ami ou encore la Dacia Spring.

Renault revoit son offre Zoé

L’augmentation des tarifs chez Renault n’est pas aussi conséquente qu’en Allemagne, où la Zoé premier prix est désormais à 36 840 euros au lieu de 33 140 euros (3 700 euros de plus). En France, l’entrée de gamme nommée Equilibre ne reçoit aucune modification alors que son prix croît de 900 euros pour atteindre 33 700 euros, hors bonus.

Renault en profite pour revoir son offre avec une finition Iconic, le plus haut de gamme, qui remplace la finition Techno. Avec une teinte Gold, aux accents dorés sur la carrosserie et dans l’habitacle, ou encore les jantes diamantées de 17 pouces. Cette finition Iconic, avec les moteurs R135 de 135 ch, est proposée à partir de 36 900 euros. On parle ici de 900 euros de plus que la version Techno qu’elle remplace.

Equilibre R110 : dès 33 700 euros

Evolution R110 : dès 34 900 euros

Iconic R135 : dès 36 900 euros

Le bonus écologique devrait baisser au 1er juillet

Pour rappel, à compter du 1ᵉʳ juillet 2022, le montant du bonus écologique – susceptible d’être versé pour l’achat ou la location d’un véhicule peu polluant – devrait baisser de 1 000 euros. Toutefois, Bruno Le Maire avait promis de le maintenir à 6 000 euros, mais nous n’avons toujours pas de nouvelles de cette promesse, à quelques jours de l’échéance.

Prix Jusqu’au 30 juin 2022 À partir du 1er juillet 2022 < 45 000 euros 6 000 euros (4 000 euros pour une personne morale) 5 000 euros (3 000 euros pour une personne morale) < 60 000 euros 2 000 euros 1 000 euros > 60 000 euros 0 euros 0 euros

Pour les véhicules d’occasion, l’aide ne change pas. Elle s’élève toujours à 1 000 euros.

