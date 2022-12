Voiture électrique : voici la solution de Renault pour éviter les coupures de courant cet hiver

L’application Mobilize Smart Charge, qui permet aux clients Renault d'optimiser les coûts de recharge de leur véhicule, introduit le signal EcoWatt dans son algorithme pour prendre en compte la situation du système électrique français lors de la recharge. De quoi éviter les coupures de courant.

C’est l’un des sujets qui a animé les médias la rentrée dernière et qui continue de faire les gros titres en cette fin d’année : la crise énergétique.

Dans un contexte de forte tension sur le réseau électrique (mais pas que), le gouvernement a demandé aux particuliers et aux entreprises de réduire leurs consommations énergétiques afin de passer un hiver plus ou moins sereinement. Cela passera par de petits gestes du quotidien, comme par exemple diminuer la température à 19 degrés chez soi, ou encore penser à éteindre les appareils en veille, mais également recharger son smartphone en dehors de certains horaires de pic de consommation.

L’univers de la voiture électrique est aussi concerné, et les acteurs du secteur ont aussi un rôle à jouer dans cet effort collectif, et même si la part des voitures électriques en France reste assez marginale par rapport aux modèles thermiques, même si la tendance s’inverse très largement ces derniers mois. Pour cela, des solutions sont mises en place pour éviter le risque de coupure cet hiver.

EcoWatt intégré à l’application Renault

Il y a quelques semaines, Izivia, une filiale du groupe EDF qui développe des bornes de recharge pour les véhicules électriques a intégré le signal EcoWatt de RTE permettant ainsi, pour les entreprises qui en feront la demande, de baisser automatiquement la puissance maximale délivrée par la borne de 50 % en cas de signal EcoWatt orange ou rouge, et ceci jusqu’au rétablissement du signal EcoWatt vert.

C’est désormais au tour de Renault d’intégrer le signal EcoWatt directement à son application Mobilize Smart Charge destinée aux propriétaires de véhicules électriques Renault. Cette plateforme permet d’optimiser les coûts de recharge de leur véhicule et réduire leur empreinte carbone grâce à une programmation intelligente de la charge. Ainsi, l’application programme la charge lors des heures creuses et lorsque la demande en électricité est la plus basse, privilégiant ainsi le recours aux énergies vertes.

Désormais, l’application intègre EcoWatt et suit les prévisions du signal avec une alerte à J-3 en cas de risque de coupure, et l’indication des pics de consommation, heure par heure, avec les trois signaux : vert, orange et rouge.

Les clients auront toujours la main (sauf en cas de coupure)

Lorsque le signal est vert, Mobilize Smart Charge privilégie la recharge pendant cette période, toujours en optimisant la recharge en fonction des heures creuses et heures pleines.

En revanche, lorsque le signal passe à l’orange, ce qui signifie que le système électrique est tendu, la recharge est toujours optimisée en fonction des heures creuses et heures pleines, mais l’application évite autant que possible la recharge pendant cette période tendue si les paramètres de mobilité programmés par le client le permettent (autonomie minimum souhaitée, heure de départ indiquée…).

En cas de signal rouge, ce qui signifie une situation très tendue, Mobilize Smart Charge informe les clients pour éviter la charge ou la réduire au minimum. En revanche, même en cas de signal rouge, l’application ne pourra jamais couper votre recharge ou reporter une recharge sans votre validation au préalable.

Rappelons que l’application Mobilize Smart Charge est disponible en France pour tous les possesseurs de Mégane, Zoé, Twingo et Kangoo E-Tech.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.