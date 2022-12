La Renault Megane électrique passe un cap et met un vrai coup de vieux au thermique

Lancée en début d'année, la Renault Mégane E-Tech rencontre toujours un fort succès en France. À tel point qu'elle détrône désormais la version thermique, toujours commercialisée en parallèle.

Il y a des voitures qui, à peine lancées, connaissent quasiment instantanément un fort succès. C’est notamment le cas de la Tesla Model 3 mais également du Model Y, qui est devenu en septembre dernier le modèle neuf le plus vendu en Europe, toutes motorisations confondues. Mais chez nos constructeurs français, nous retrouvons aussi des autos à succès. C’est par exemple le cas de la Renault Mégane E-Tech Electric, qui séduit très fortement les clients depuis son lancement en début d’année.

L’essor de l’électrique

Si celle-ci devait initialement remplacer la Zoé, cette nouvelle venue dans la gamme a finalement plutôt préféré le patronyme de Mégane, se positionnant alors aux côtés de la version thermique. Et pour cause, celle-ci est encore vendue en parallèle, dans des versions essence et hybrides rechargeables, qui ne reposent pas du tout sur la même plateforme. Les deux voitures sont très différentes.

Mais si la berline compacte de segment C plaît toujours autant, totalisant pas moins de 16 332 immatriculations depuis le début de l’année en version thermique, le vent est toutefois en train de tourner. Avec 13 046 unités vendues sur la même période selon les chiffres du CCFA, la version E-Tech s’approche de sa grande sœur. Et à vrai dire, elle est même en train de la rattraper.

En effet, selon un rapport dévoilé par le cabinet d’analyse de données Inovev spécialisé dans l’automobile, les ventes mensuelles de la Mégane électrique ont dépassé celles de la version thermique. Et ce depuis le mois d’août. Rien qu’au mois d’octobre, la première a totalisé 4 500 immatriculations en Europe, contre seulement 3 000 pour la seconde. Une sacrée différence qui pourrait précipiter la fin de la la Mégane thermique.

L’actuelle génération fut lancée en 2016 et pourrait terminer sa carrière d’ici à 2024 si les volumes continuent de chuter ainsi, comme l’explique le communiqué d’Inovev. De son côté, la Mégane E-Tech ne devrait quant à elle pas être remplacée avant 2028, tandis qu’un restylage devrait logiquement avoir lieu au cours des prochaines années, sans doute dans deux ou trois ans.

Une stratégie répandue

Comme l’explique Inovev, Renault a fait le choix de continuer à commercialiser sa compacte thermique en parallèle de la nouvelle version électrique. Une stratégie également appliquée par d’autres constructeurs, comme Fiat, qui poursuit la vente de sa 500 hybride aux côtés de sa nouvelle génération électrique. Smart avait également procédé ainsi avec ses Fortwo et ForFour, tandis que Volvo devrait aussi continuer à proposer son XC90, malgré le lancement de son EX90.

Une manière sans doute d’offrir une transition en douceur aux clients, et de ne pas prendre le risque qu’ils aillent voir ailleurs s’ils veulent encore un modèle thermique. Quoi qu’il en soit, les ventes de voitures électriques continuent de progresser au fil des mois, preuve que les automobilistes sont de plus en plus prêts à adopter cette motorisation.

Rien qu’en France, ces voitures représentaient 13 % du marché en novembre dernier, dépassant alors les immatriculations de modèles diesel ainsi que les hybrides rechargeables, qui pourraient même disparaître au cours des prochaines années. Si les ventes de modèles électriques en France sont encore dominées par la Peugeot e-208, la Renault Mégane E-Tech se plaçait en 5ème position le mois dernier, juste derrière la Tesla Model 3.

Quelques modifications ont toutefois été apportées à la gamme de la compacte électrique, avec le retrait de certaines versions, tandis que les prix ont été revus à la hausse. Le souci lié à la climatisation lors de la recharge a quant à lui été corrigé, ce qui devrait sans aucun doute rassurer les futurs clients, qui devraient logiquement être de plus en plus nombreux.

