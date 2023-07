La nouvelle Renault 5 électrique roule déjà sur les routes

Si vous ouvrez l'œil, vous aurez peut-être la chance de voir un prototype de la nouvelle R5 électrique.

Bien qu’elle ait été revue en profondeur il y a peu de temps, la Clio n’est toujours pas proposée en électrique. C’est donc à la future Renault 5 que reviendra la mission de venir contester la suprématie de la Peugeot e-208 sur le marché des citadines électriques. Ce modèle, dont les lignes ont été préfigurées par un concept en 2021, entre dans la phase finale de son développement. Pour la première fois, des prototypes dotés de la carrosserie définitives ont pu être photographiés. De nombreux clichés non officiels sont ainsi apparus sur la toile.

Luca de Meo, le patron du groupe Renault, a récemment pris le volant de la voiture. Dans un post Linkedin accompagné de deux photos, il a sans surprise fait part de son enthousiasme, évoquant notamment une « excellente maniabilité » et un « couple puissant caractéristique des voitures électriques ». Le dirigeant parle aussi d’un habitacle de « vraie voiture à vivre » mais ne donne hélas aucune image pour étayer son propos !

Renault réinvente le camouflage des voitures

En parallèle, Renault a publié dans un communiqué de nouvelles photos officielles de la R5 électrique. Si l’étonnant camouflage noir dissimule plutôt bien les détails esthétiques, les lignes de couleurs donnent des indications intéressantes sur les volumes de la carrosserie.

Dans l’ensemble, le design de la version définitive semble très fidèle à celui du concept. Les feux arrière sont toujours verticaux et reliés entre eux par un bandeau, les ailes conservent leur aspect proéminent et le capot a encore sa petite prise d’air côté conducteur. Les porte-à-faux sont toujours aussi courts, ce qui contribue à donner un aspect dynamique à la silhouette. Les poignées de portes avant, qui étaient affleurantes sur le prototype, deviennent ici plus classiques, tandis que celles des portes arrière sont dissimulées dans le montant.

Le Technocentre de Renault mis à contribution

La Renault 5 électrique définitive sera assemblée dans l’usine de Douai. Les exemplaires camouflés qui sillonnent depuis peu les routes proviennent quant à eux d’une petite usine du Technocentre de Renault, en région parisienne. Ils prennent le relais des mulets de R5 à carrosserie de Clio aperçus il y a plusieurs mois en Laponie.

La fiche technique de la nouvelle R5 reste à connaître. Selon les dernières informations, Renault a prévu de proposer une batterie de 42 kWh et une autre de 52 kWh. L’autonomie culminerait à environ 420 km pour le modèle 52 kWh. Pour ce qui est du moteur, les clients auraient le choix entre deux niveaux de puissance, de 125 et 150 ch.

Si l’on en croit les informations qui circulent ici ou là, la Renault 5 électrique sera particulièrement bien placée niveau tarifs, avec un ticket d’entrée à environ 25 000 euros. La commercialisation devrait débuter à l’automne 2024.

