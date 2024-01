Ce qui cloche avec le Renault Scenic électrique face au Tesla Model Y

L'année commence fort dans le domaine des voitures électriques : les prix du Renault Scénic E-Tech électrique sont officiels, et sont particulièrement bien placés. Le Tesla Model Y est-il largué pour autant ? Pas sûr : il garde l'avantage sur la vitesse de recharge.

Le Renault Scénic E-Tech fait partie des voitures électriques les plus attendues de 2024. S’il arrivera en concession au printemps, les tarifs sont désormais connus, et ils frappent fort.

Avec une entrée de gamme à 39 990 euros (hors bonus écologique) dotée d’une batterie de 60 kWh et d’une autonomie de 430 km d’autonomie WLTP, le Renault se paye même le luxe d’être mieux placé que le Tesla Model Y, le leader incontesté de la catégorie. L’américain n’a cependant pas dit son dernier mot, et garde un avantage clé : ses vitesses de recharge restent supérieures à celles du français.

Presque 15 minutes de moins

Il nous a fallu fouiner un peu pour trouver toutes les informations techniques, mais une brochure de la marque nous explique tout. Renault y annonce une charge rapide de 15 % à 80 % en 33 minutes pour le Scénic doté de la batterie de 60 kWh via une puissance de charge de 130 kW max, et en 37 minutes pour la version 87 kWh (autonomie de 625 km), dont la puissance de charge monte à 150 kW max.

Le Model Y est déjà commercialisé, ce qui permet d’avoir des mesures réelles et vérifiées. La version Propulsion (455 km d’autonomie) équipée de la batterie BYD d’environ 60 kWh explose tout, avec un 10-80 % réalisé en 20 minutes. Un score digne de voitures équipées d’architectures 800 volts, comme la Kia EV6 ou la Hyundai Ioniq 5, alors que la Tesla (et la Renault) doivent se contenter de 400 volts.

La version Grande Autonomie du Tesla Model Y (autonomie de 565 km) se recharge aussi plus rapidement que le Scénic, avec un 10 à 80 % expédié en 25 à 30 minutes, ce qui est logique : la batterie de la Tesla est plus petite de 7 kWh et elle accepte jusqu’à 250 kW de puissance maximale, soit 100 kW de plus que le Renault.

Le Scénic n’a pas dit son dernier mot

Cette différence de puissance ne se fera pas sentir au quotidien, mais plutôt lors des longs trajets. Les pauses seront un peu plus longues avec le Renault Scénic qu’avec le Tesla Model Y. Comptez environ 10 à 15 minutes de plus avec la française. Sur autoroute, c’est une pause toutes les 2h environ avec les « petites » batteries contre une toutes les trois heures avec les « grandes » batteries.

Mais prenons un peu de recul : certes, le Scénic est battu par le Model Y, mais il ne démérite pas. D’autant plus qu’un autre sujet prouve que la Renault est bien née : ses consommations sont étonnamment basses.

La version 60 kWh est ainsi homologuée à 16,3 kWh/100 km en incluant les pertes à la recharge, un score certes battu par le Model Y Propulsion qui se contente de 15,7 kWh/100 km, mais de bon aloi. La version 87 kWh change la donne : 16,8 kWh/100 km, contre 16,9 kWh/100 km contre le Model Y Grande Autonomie, pourtant doté d’une batterie plus petite !

Renault Scénic E-Tech // Source : Renault Tesla Model Y

Une des raisons est évidente : le Scénic E-Tech est extrêmement léger. Comptez entre 1 730 et 1890 kg, contre 1 909 kg pour le Model Y Propulsion et 1 979 kg pour la version Grande Autonomie — il est vrai dotée d’un second moteur, absent chez Renault. C’est remarquable, surtout lorsqu’on voit qu’un Volkswagen ID.4 comparable pèse 2 156 kg…

Les tableaux récapitulatifs

Comme on est gentils, on vous a mis les chiffres importants dans des tableaux. Voici la comparaison entre les Renault Scénic et Tesla Model Y dotés de la « petite » batterie :

Renault Scénic (60 kWh) Tesla Model Y Propulsion (BYD) Capacité batterie (kWh) 60 60 Autonomie WLTP (km) 430 455 Puissance max (kW) 130 150 Durée recharge (min) 33 (15-80 %) 20 (10-80 %) Consommation (kWh /100 km) 16,3 15,7 Poids (kg) 1 730 1 909

Celui avec les « grosses » batteries est juste là :

Renault Scénic (87 kWh) Tesla Model Y Grande Autonomie Capacité batterie (kWh) 87 80 Autonomie WLTP (km) 625 565 Puissance max (kW) 150 250 Durée recharge (min) 37 (15-80 %) 25/30 (10-80 %) Consommation (kWh /100 km) 16,8 16,9 Poids (kg) 1 890 1 979

Bref, il nous tarde de pouvoir les comparer en tête-à-tête. Rendez-vous au printemps !