Un mélange entre une Ferrari et une Tesla : Renault voit grand pour ses futures Alpine électriques

Arrivé à la tête du groupe Renault en juillet 2020, Luca de Meo a sa vision bien à lui de la stratégie d’électrification que l’entreprise doit mener. À ce titre, la marque Alpine devrait lancer des véhicules branchés à la fois inspirés de Tesla et de Ferrari.

Début janvier 2021, Renault présentait au monde entier sa feuille de route des prochaines années. La Renaulution, du nom du plan d’attaque, consiste à donner une toute nouvelle dynamique à ses quatre grandes marques : Renault, Alpine, Dacia et Mobilize, avec une présence forte de l’électrique.

Pour aller plus loin

Renault 5 Prototype : quand l’électrique ressuscite la R5 d’époque

Alpine, qui réunit désormais au sein d’une nouvelle entité les voitures Alpine, Renault Sport Cars et Renault Sport Racing, fera toujours la part belle aux véhicules à caractère sportif, mais en délaissant le thermique au profit de l’électrique. Le patron du groupe Luca de Meo, débarqué en juillet 2020, a d’ailleurs sa vision bien à lui des futures Alpine.

Entre une mini Ferrari et une mini Tesla

Au cours d’un entretien accordé à Die Welt, l’un des trois plus grands quotidiens allemands, l’intéressé a évoqué — sans rentrer dans les détails — la formule appliquée aux prochaines Alpines électriques. « Elles devraient être une sorte de mélange entre une mini Ferrari et une Mini Tesla », annonce-t-il.

Pour rappel, Alpine prévoit de commercialiser deux SUV électriques et une compacte branchée. De quelle manière la marque souhaite-t-elle s’inspirer d’un historique constructeur d’un côté et d’une jeune société à l’ascension fulgurante de l’autre ? M. de Meo n’en dit pas plus, même si Tesla attire forcément les convoitises à bien des égards.

Tesla, une longueur d’avance

Le fabricant californien possède en effet une longueur d’avance en matière de conduite autonome et de batteries, lorsque Ferrari s’est toujours démarquée avec des voitures aux performances sportives exceptionnelles. Certes, l’heure n’est qu’aux supputations, mais la sortie médiatique de Luca de Meo a forcément de quoi piquer notre curiosité.