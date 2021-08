Galaxy Fold 3, Flip 3 et Watch 4 : voici les offres de précommandes exclusives au Samsung Store

L’heure des précommandes a sonné ! Pour la première fois en 10 ans, ce ne sont pas des Galaxy Note, mais bien des Galaxy Fold qui font leur entrée dans les annonces d’été de Samsung. Pour les accompagner, une paire de Galaxy Buds 2 et deux Galaxy Watch 4 sont au programme, et le tout est déjà disponible en précommande. Petit résumé des nouveaux indispensables de la rentrée.

Samsung a annoncé lors de sa conférence estivale les dernières nouveautés de cette année, et elles sont nombreuses. Deux nouveaux modèles pliables, une nouvelle génération d’écouteurs et deux montres connectées.

Le meilleur dans tout ça ? Tout est déjà disponible en précommande depuis le store Samsung. Le nombre de produits étant limité, si vous en guettez certains depuis des mois, n’hésitez plus, précommandez-les.

Notez également que si vous voulez changer de téléphone, Samsung propose pour l’achat d’un Galaxy Z Fold 3 ou Z Flip 3 un bonus de reprise de 200 euros à ajouter à la valeur d’un ancien smartphone éligible aux offres de reprise.

Par exemple, si vous possédez un Galaxy S10+ de 512 Go de ROM, celui-ci est repris 220 euros par Samsung. Vous pouvez donc économiser 420 euros avec le bonus de reprise si vous craquez pour un Galaxy Z Fold 3 ou un Galaxy Z Flip 3.

Samsung Care+ offert pour toute précommande

Mais le vrai plus de la précommande depuis le Samsung Store concerne l’assurance Samsung Care+ offerte pendant un an. Une assurance qui signifie dans les faits que votre smartphone est assuré contre les dommages accidentels, que vous bénéficiez d’un service de réparation agréé par Samsung et qui n’utilise que des pièces d’origine de chez Samsung. La garantie d’avoir un smartphone paré contre les accidents de la vie et réparé dans les règles de l’art par le constructeur lui-même.

Galaxy Z Fold 3 5G et Z Flip 3 5G : les pliables stars de Samsung baissent en prix

Bonne nouvelle ! Cette année, les deux nouveaux smartphones pliables de Samsung offrent une fiche technique premium. La principale nouveauté de cette année, c’est que le constructeur a revu ses prix à la baisse.

Le Galaxy Z Fold 3 est ainsi proposé au prix de 1799 euros, et le Galaxy Z Flip 3 est au prix de 1059 euros. Pour rappel, l’année dernière le Galaxy Z Fold 2 était affiché à 2020 euros lors de sa sortie, tandis que le prix du Z Flip était de 1509 euros.

Une baisse bienvenue, d’autant plus que Samsung n’a pas raboté les fiches techniques, bien au contraire.

Le Galaxy Z Fold 3 : le même qu’avant, mais en mieux

Le Galaxy Z Fold 3 5G propose ainsi deux écrans Dynamic AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le premier, en façade de 6,2 pouces, et le second, dépliable, de 7,6 pouces. Des dimensions généreuses qui, cette année, bénéficient d’un partenariat de taille avec de nombreuses firmes américaines comme Instagram, Google ou encore Microsoft pour optimiser leur contenu au gabarit si particulier des produits pliables Samsung.

Reprenant la recette qui a fait le succès des Z Fold, ce Galaxy Z Fold 3 est très similaire à son prédécesseur. On notera cependant qu’il gagne en légèreté (271 grammes soit 11 de moins que le précédent modèle) et qu’il se voit octroyer une certification IPX8 qui lui autorise une chute accidentelle dans l’eau, mais pas une immersion longue durée.

Le smartphone s’offre également le meilleur processeur du moment : un Snapdragon 888 compatible avec la 5G. Côté configuration il faut compter sur pas moins de 12 Go de RAM ainsi que 256 ou 512 Go de mémoire de stockage, au choix.

La photo est également à l’honneur avec un triple module arrière de trois fois 12 Mégapixels (un dédié à l’ultra grand-angle, un autre simplement pour le grand-angle et enfin un dernier faisant office de téléobjectif). Petite nouveauté sur le capteur interne, le constructeur s’est départi du traditionnel poinçon et a intégré le capteur sous l’écran sans démarcation.

Cerise sur le gâteau : la compatibilité avec le S Pen. Le petit stylet signé Samsung n’est pas fourni avec le Z Fold 3, mais il sera possible de se l’offrir en complément. Deux modèles sont proposés :

Le S Pen Fold Edition, plutôt simple, uniquement compatible Air Command, utilisable avec le seul Z Fold 3 et disponible au prix de 49 euros.

Le S Pen Pro est quant à lui un peu plus complet puisqu’il est compatible Air command et Air Actions, dispose d’un indicateur LED, d’une connexion Bluetooth et est utilisable avec l’ensemble des produits Samsung compatibles. Ce dernier sera disponible au prix de 99 euros.

Le Z Fold 3 est proposé en trois coloris : Phantom Black, Phantom Silver et Phantom Green. Il bénéficie par ailleurs d’une belle offre de précommande avec le bloc de charge 25 W offert ainsi qu’un stylet S Pen Fold Edition ainsi qu’une coque destinée au Z Fold 3. Samsung propose également 200 euros de reprise ce qui fait passer le Galaxy Z Fold 3 à 1599 euros, un an d’Assurance Samsung Care+ offert et 5 % de votre achat en points Samsung Rewards.

Encore plus compact et plus costaud : le grand retour du Z Flip

Si vous êtes plus orienté clapet, tant mieux, Samsung a également pensé à vous avec son Galaxy Z Flip 3, dont l’écran se plie verticalement. Toujours aussi compact, il offre, une fois plié, une épaisseur de moins de 2 cm pour une largeur de 7,2 cm. On trouve sur la face avant un petit écran Super AMOLED de 1,9 pouce, légèrement plus grand que celui de son prédécesseur (1,1 pouce sur le Galaxy Z Flip).

Une fois déplié, le Z Flip 3 propose un bel écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces à taux de rafraîchissement 120 Hz. Sur cet autre modèle pliable, Samsung a également mis le paquet avec un Snapdragon 888 (le même que sur le Z Fold 3), ainsi que 8 Go de RAM et une mémoire de stockage allant de 256 à 512 Go.

Le Galaxy Z Flip 3 5G sera enfin disponible en pas moins de 7 couleurs différentes, dont trois seront réservées aux commandes depuis le Samsung Store. Le smartphone bénéficie lui aussi d’une belle offre de précommande. Là encore, le chargeur 25 W est offert pour toute précommande sur le store Samsung, 200 euros sont remboursés ce qui fait passer le Galaxy Z Flip 3 à 859 euros , l’assurance Samsung Care+ est offerte pendant un an et 5 % de l’achat sera reversé en points Samsung Rewards.

Vous êtes plutôt branchés smartphones rigides ? Qu’à cela ne tienne, les nouveautés objets connectés du constructeur feront sûrement votre bonheur.

Galaxy Buds 2 : minimalistes et endurants

Samsung a annoncé la disponibilité prochaine des nouveaux Galaxy Buds 2. Principale nouveauté : le bond significatif fait par le constructeur sur l’autonomie. On passe ainsi de 18 heures d’autonomie avec boîtier de chargement sur les Buds Pro à 29 heures maximum avec boîtier de chargement sur les nouveaux Galaxy Buds 2. Bon à savoir également : 5 minutes de charge donnent droit à une heure de musique.

On retrouve également une réduction du bruit active (ANC en anglais) optimisée et un mode transparent réglable de manière précise. Ces nouveaux Buds sont enfin compatibles avec la charge inversée sans fil.

Les Samsung Galaxy Buds 2 sont lancés au prix de 149 euros. Pour son offre de précommande, Samsung propose également une offre intéressante : 5 % du prix de ces nouveaux Galaxy Buds seront remboursés en points Samsung Rewards.

Galaxy Watch 4 : meilleure intégration de WearOS et vraie symbiose avec les smartphones

Côté montres connectées, ce n’est pas un, mais deux modèles que le géant sud-coréen présente : une Watch 4 Classic et une Watch 4. La Watch 4 Classic est le modèle le plus grand du constructeur. Il sera disponible en deux diamètres : 42 et 46 mm. La Watch 4 Classic est par ailleurs celle qui se voit équipée du traditionnel cadre rotatif pour la navigation dans les menus. Disponible au prix de 369 euros, elle vient en deux coloris sobres et élégants : noir et blanc.

Le plus petit modèle, la Samsung Galaxy Watch 4 ne dispose pas de cadre rotatif, mais fera le bonheur des plus petits poignets avec un diamètre au choix de 40 ou 44 mm. Pour ce modèle, les coloris disponibles sont plus variés puisqu’aux Black et Silver s’ajoutent un coloris Green (uniquement pour le modèle 44mm) et Pink Gold (disponible pour le modèle 40 mm).

Les deux modèles bénéficient d’une puce maison Exynos w920, le SoC wearables le plus puissant du constructeur à l’heure actuelle, gravé en 5 nm. Ils tournent enfin sous One UI Watch, l’OS maison de Samsung, mais avec une connectivité accrue pour les applications compatibles WearOS, résultat d’un partenariat fructueux avec Google. Bonne nouvelle également côté batterie puisque les deux montres promettent jusqu’à 40 heures théoriques d’autonomie. La Samsung Galaxy Watch 4 est disponible à partir de 269 euros en précommande sur le Samsung Store. La Samsung Galaxy Watch 4 Classic est quant à elle disponible à partir de 369 euros sur le store de Samsung.

Pour les deux montres, Samsung propose une offre de précommande très intéressante incluant deux bracelets offerts (un en cuir et un bracelet sport) via une ODR, 50 € de crédit Google Play, 50 € de bonus de reprise pour une ancienne montre connectée et, là encore, 5 % de l’achat reversé en points Samsung Rewards. De quoi se faire un petit plaisir supplémentaire sur le Samsung Store.

Ces deux montres sont enfin entièrement personnalisables et vous pourrez choisir le design de l’écran et la couleur de votre bracelet lors de votre commande.

Pourquoi commander sur le Store Samsung

Passer par le Samsung Store pour vous offrir tout ou une partie de la sélection présente plusieurs avantages. Le premier, et non des moindres, est la livraison gratuite en 24 heures (le délai étant valable pour la région parisienne). Il est ensuite possible de bénéficier d’un paiement en 3 ou 4 fois sans frais à partir de 149 euros d’achats.

Et pour ceux qui aiment vivre dangereusement, mais apprécient la vie en toute sérénité, via le store Samsung il est possible de souscrire à une assurance pour vos nouveaux produits ou demander une extension pour les plus anciens. Samsung propose également un programme de reprise de votre ancien mobile.

Les précommandes sont lancées et durent jusqu’au 26 août inclus.