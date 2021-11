Samsung Galaxy S22 et S22 Plus : une configuration photo surprenante selon ce leaker

D’après les informations de Ice Universe, les Samsung Galaxy S22 et S22 Plus pourraient goûter à un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. Ce duo n’a pourtant pas l’habitude de proposer de grossissement optique.

Les Samsung Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra animent clairement cette fin d’année 2021. Attendu début 2022 — probablement en janvier ou février –, ce trio est dans le viseur de nombreux leakers, à commencer par Ice Universe, qui se montre très actif à leur sujet. L’intéressé a par exemple récemment communiqué sur la configuration photo du S22 Ultra.

C’est cette fois-ci au tour des S22 et S22 Plus de faire l’objet d’un message Twitter toujours signé Ice Universe, qui pense connaître le nombre de capteurs et leurs caractéristiques respectives. D’après lui, le duo partagerait les mêmes objectifs. Jusque-là, rien d’étonnant : c’était le cas des Galaxy S21 et S21 Plus.

Un grossissement optique au menu ?

Le capteur principal devrait donc atteindre les 50 mégapixels (f/1,8), associé à un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2). Ce qui étonne en revanche, c’est la présence d’un zoom optique x3 de 10 mégapixels (f/2,4), privilège habituellement réservé à la version Ultra. Les petits frères se contentaient jusqu’ici de grossissement numérique.

Dans ce cas, les itérations « entrée de gamme » du Galaxy S22 hausseraient leur niveau en matière de photo, avec un zoom optique digne de ce nom à un prix plus abordable que le S22 Ultra. Mais avant de nous emballer, il convient d’accueillir tous ces éléments avec une belle quantité de pincettes.

Ice Universe est certes un leaker actif et relativement fiable, mais il lui est arrivé de se tromper dans le passé. On ne peut donc pas lui faire confiance à 100 %, même si l’idée d’une telle configuration photo en ravirait forcément plus d’un. Ce serait ici un grand bond en avant fait par Samsung.

Une taille d’écran qui se confirme

Jusque-là, aucun faisceau d’indices ne pointait d’ailleurs vers ce genre de caractéristiques. Aussi, il est difficile de comprendre pourquoi Samsung modifierait sa stratégie d’une génération à une autre. Le constructeur coréen souhaite-t-il muscler son jeu mais augmenter le prix des versions S22 et Plus ?

Ce qui semble en tout cas se confirmer, c’est bien la taille des écrans : le Galaxy S22 se dirigerait vers une dalle de 6,06 pouces d’après de nombreux bruits de couloir, contre 6,55 pouces pour le S22 Plus. Soit des diagonales légèrement plus petites que celles de leur prédécesseur.

