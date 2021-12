Samsung va produire encore plus de dalles OLED pour tous nos appareils

Samsung Display poursuit doucement sa migration technologique du LCD vers l'OLED. On apprend cette semaine que le géant coréen a converti deux de ses lignes de production LCD pour fabriquer plus de dalles à LED organiques. Une décision qui s'inscrit dans le contexte bien particulier d'une transition retardée.

Samsung Display ne souhaite plus produire de dalles LCD. Ça on le sait depuis près de deux ans… mais disons que cet arrêt, qui donnera lieu à une fabrication accrue de dalles OLED, prend plus de temps que prévu. Car si la firme devait stopper la production d’écrans à cristaux liquides traditionnels l’année dernière déjà, ses plans ont été reportés pour faire face à la forte demande générée — entre autres — par la pandémie.

Après avoir reporté la date butoir de fin 2020 à mars 2021, puis à 2022 sans plus de détails, Samsung met en place des mesures de plus en plus concrètes pour finaliser cette transition technologique dans ses usines. Des informations relayées par le site spécialisé Gizmochina, nous renseignent ainsi sur l’activité de Samsung Display en la matière. On apprend notamment que la filiale de Samsung Electronics, chargée de la fabrication d’écrans du groupe, a converti il y a quelques mois deux lignes de production importantes du LCD vers l’OLED.

La production OLED va s’amplifier chez Samsung

Dans le détail, on découvre que la firme n’aurait d’ailleurs plus qu’une seule ligne de production consacrée au LCD : la « L8-2 », vouée aux marchés TV et informatique, localisée à Asan en Corée du Sud. Une autre ligne (« L7-1 ») aurait quant à elle été convertie à l’OLED dès 2016. Même dynamique, mais plus récemment cette fois, pour les lignes de production LCD « L7-2 » et « L8-1 », toutes deux converties à l’OLED durant le premier trimestre 2021 selon les informations de Business Korea.

En parallèle, Samsung Display chercherait également à revendre à d’autres acteurs du marché ses machines vouées à la production de dalles LCD. Ces dernières sont en effet de moins en moins utilisées. On sait par ailleurs que Samsung Display avait revendu dès août 2020 son usine LCD chinoise de Suzhou à China Star Optoelectronics (filiale de TCL).

Rappelons que ces informations arrivent jusqu’à nous alors que Samsung axe de plus en plus sa communication sur la technologie OLED, surtout pour les secteurs mobiles et PC portables. Il y a quelques jours, la firme évoquait par exemple de nouveaux types d’écrans enroulables ou étirables « Flex OLED ».

