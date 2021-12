Oups ! Le Samsung Galaxy S21 FE (encore) confirmé par erreur

La page de support officielle du Samsung Galaxy S21 FE 5G a été mise en ligne par le constructeur avant d'être rapidement retirée. Trop tard...

Sortira… sortira pas ? Depuis plusieurs mois, la question se pose autour du Samsung Galaxy S21 FE. Alors que les rumeurs le prédisaient initialement dans le courant du mois d’août, le smartphone coréen se fait toujours attendre et il se murmure désormais qu’il pourrait être annoncé le 4 janvier, lors du CES 2022. Une chose est certaine : le téléphone existe bel et bien.

Une page de support pour le Samsung Galaxy S21 FE 5G

Comme cela arrive souvent, Samsung a publié par mégarde sur son site une page dédiée au Galaxy S21 FE 5G en avance. Depuis, la page a été retirée, mais Internet se souvient de tout et il est notamment toujours possible de la consulter grâce à Internet Archive.

La page en question ne révèle pas grand-chose sur le téléphone lui-même, si ce n’est une confirmation de son design, déjà aperçu au travers de leaks ainsi que sa référence produit : SM-G990E. Pas trop de surprises donc, notamment au niveau esthétique, puisque ce Galaxy S21 FE 5G reprend les grandes lignes du Samsung Galaxy S21 classique. On retrouve notamment à l’arrière trois appareils photo agencés à la verticale dans un bloc qui enlace les tranches du téléphone.

Notons que ce n’est pas la première fois que Samsung évoque le Galaxy S21 FE. Samsung France l’avait déjà cité dans un visuel pour une promotion YouTube Premium cet été, avant de discrètement le faire disparaître de la liste quelques semaines plus tard.

Une fiche technique en partie connue

La page publiée par Samsung ne dévoile pas la fiche technique du Galaxy S21 FE, mais les nombreuses rumeurs à son sujet permettent déjà de dresser un portrait-robot de ce téléphone. Il serait question d’un écran AMOLED Full HD+ d’une diagonale de 6,41 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, d’un Snapdragon 888 couplé à 6 Go de RAM ainsi que 128 à 256 Go de stockage, d’une batterie de 4500 mAh et de trois capteurs photo de 12 Mégapixels (pour grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif x2).

Le téléphone ayant été repoussé de 6 mois, rien ne dit cependant que certains points n’ont pas été revus entre temps. Réponse début janvier.

