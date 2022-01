Samsung Galaxy Home Mini 2 : ce serait pour (très) bientôt

Selon les prédictions de Max Jambor, Samsung ne tarderait plus à révéler une nouvelle génération d’enceinte connectée. Cette dernière répondrait au nom de Galaxy Home Mini 2. À savoir maintenant si le géant coréen comptera la commercialiser partout dans le monde.

Le passif de Samsung en matière d’enceintes connectées est quelque peu sulfureux. La firme coréenne a en effet présenté un tout premier produit en août 2018, alors nommé Galaxy Home. En octobre 2019, une version « Mini » de l’appareil a même été introduite sans que le modèle premier du nom ne soit encore sorti.

Depuis, la Galaxy Home n’a jamais été commercialisée, alors que la Home Mini n’a pas profité d’une sortie mondiale – seulement en Corée du Sud. Et en même temps, on pouvait se demander si Samsung ne fonçait pas droit dans un mur au regard de l’assistant vocal – Bixby – qu’embarquait son produit.

Bixby, c’est un non

Et soyons honnêtes, Bixby n’a jamais conquis les foules ou rencontré le succès de Google Assistant ou Siri. Il n’empêche, l’entreprise n’a visiblement pas dit son dernier moment et travaillerait même sur une seconde version du Home Mini, sobrement intitulée Galaxy Home Mini 2. En interne, l’appareil répondrait au doux nom de SM-V320.

Depuis quelques mois, les rumeurs à ce sujet se font de plus en plus insistantes. En décembre 2021 déjà, SamMobile remettait le sujet sur la table. Le site évoquait une enceinte connectée « dotée d’un écran », mais au design encore incertain. « On peut imaginer quelque chose proche du Google Home Hub ou un appareil comme le Galaxy Home Mini », pouvait-on lire.

En même temps que les Galaxy S22 ?

C’est cette fois-ci au tour du leaker Max Jambor (via Twitter) d’en ajouter une couche, et selon lequel la Galaxy Home Mini 2 serait sur le point d’être présentée par Samsung. En sachant que la Home Mini de l’époque avait été introduite en même temps que les Galaxy S20, on peut se demander si cette nouvelle version sera dévoilée aux côtés des Galaxy S22.

À l’heure d’écrire ces lignes, les rumeurs pointent vers le 8 février prochain. Si tel est le cas, il sera intéressant d’analyser les entrailles de la Home Mini 2, en espérant que Samsung ait cette fois-ci intégré un assistant vocal digne de ce nom, Google Assistant pour ne pas le citer. Bref, la conférence à venir pourrait nous réserver de belles petites surprises.

