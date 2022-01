Samsung Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra : voici tous les coloris attendus

Samsung présentera, sans doute, ses nouveaux Galaxy S22 le 9 février prochain. En attendant, de nouveaux détails viennent d'être publiés : les coloris attendus.

Le Samsung Galaxy S22 est le smartphone le plus attendu de ce début d’année 2022. Sa présentation officielle devrait avoir lieu le 9 février, il y a quasiment plus de doute à ce sujet. Pas plus tard qu’hier, nous avons pu découvrir ses tarifs.

Cette fois-ci, le leaker evleaks a publié l’ensemble des coloris attendus.

Samsung Galaxy S22 et S22 Plus

Les photos du Galaxy S22 correspondent à ce que nous avons vu lors des fuites précédentes. Il y aurait donc quatre couleurs : noir, rose, vert foncé et blanc. À titre de comparaison, le Galaxy S21 de base était disponible en « Phantom Pink », « Phantom Gray », « Phantom White » et « Phantom Violet ». Le retour d’une option noire sur le Galaxy S22 est une des nouveautés de cette année, ainsi que ce coloris vert. Quant à la version Plus, il faudra s’attendre aux mêmes coloris que la version classique.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Enfin, voilà le Galaxy S22 Ultra, que l’on apprécie appeler Galaxy Note 22 à la rédaction. Les coloris couleurs sont pour la plupart les mêmes que les S22 et S22 Plus de base, à l’exception de la couleur rose, qui a été remplacée par une teinte plus foncée.

Notre résumé des Samsung Galaxy S22 en vidéo

Nous avons publié une vidéo pour résumer l’ensemble des informations sur les futurs Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Nous vous conseillons également ce dossier régulièrement mis à jour.

