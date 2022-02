Galaxy A23 : Samsung est bien parti pour faire du recyclage de design (et ça passe)

OnLeaks dévoile des rendus des futurs Samsung Galaxy A23 et la marque sud-coréenne semble avoir opté pour un design très similaire pour la quasi totalité des produits de cette gamme en 2022.

Après s’être consacré aux modèles premium, les Galaxy S22|S22+ et Galaxy S22 Ultra, Samsung peut maintenant plancher sur la sortie prochaine de smartphones Galaxy A. Pour rappel, cette très grande famille de produits couvre divers segments tarifaires, mais les appareils les plus en vue se positionnent en milieu et entrée de gamme. Aujourd’hui, ce sont les Samsung Galaxy A23 et Galaxy A23 5G qui font parler d’eux.

Une fois n’est pas coutume, OnLeaks partage des images du futur appareil — cette fois-ci en collaboration avec le site Collegedunia. Pour rappel, le leaker s’est construit une solide réputation au fil des années en s’appuyant sur ses sources dans l’industrie pour diffuser des rendus de smartphones avant leur sortie et il a presque toujours visé juste. Ses images des Samsung Galaxy A23 et A23 5G sont donc très crédibles.

Le moins que l’on puisse dire c’est que le design des Galaxy A23 devrait beaucoup ressembler à celui du Galaxy A53 qui lui-même ressemblerait déjà beaucoup à celui de ses prédécesseurs : Galaxy A52, Galaxy A52 5G et Galaxy A52s. Pour en remettre une couche, on pourrait aussi pointer du doigt des similitudes avec les images qu’on a déjà pu voir du Galaxy A73.

Design recyclé

Bref, Samsung verserait dans le recyclage de design sur un large pan de sa gamme Galaxy A et ce n’est pas forcément une mauvaise chose. Avec son module photo qui ne dépasse que légèrement en relief pour une bonne impression d’homogénéité, le géant sud-coréen a trouvé une bonne formule. Il n’y aura pas de surprise, mais a priori pas de déception non plus en termes de prises en main.

Les smartphones Galaxy A ont toujours eu tendance à chercher l’efficacité plutôt qu’un look qui sort de la norme. Il n’est donc pas étonnant de voir Samsung chercher à optimiser ses lignes de production sur cette gamme qui s’adresse à un grand public voulant, dans sa majorité, un smartphone pratique au quotidien, ni plus ni moins.

Quelques éléments de la fiche technique

Il n’y a toutefois pas que des similitudes puisque les rendus des Galaxy A23 mettent en lumière la présence d’une encoche en forme de goutte d’eau quand le A53 et le A73 ont des poinçons. En outre, ce modèle plutôt entrée de gamme ne sacrifierait pas sa prise jack. Du reste, OnLeaks évoque aussi un écran d’environ 6,55 pouces et des dimensions de 165,4 x 77 x 8,55 mm pour la déclinaison 5G.

On devrait aussi s’attendre à une puce Dimensity 700 de MediaTek et à un quadruple appareil photo arrière de 50, 8, 2 et 2 mégapixels (grand-angle, ultra grand-angle, macro et profondeur) contre un capteur de 13 mégapixels en façade pour les selfies. À l’heure actuelle, difficile de savoir quand sortiront ces produits, mais on peut miser sur le mois de mars.

