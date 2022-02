Réduction, bons d’achat, cadeaux : retrouvez le meilleur de Samsung chez Rue du Commerce

En ce moment, Rue du Commerce mets Samsung à l’honneur avec de nombreuses offres sur d'aussi nombreux smartphones récents. L’occasion de réaliser quelques jolies économies, d’obtenir des bons d’achat, ou de précommander les tout nouveaux Galaxy S22. On vous explique tout.

Est-il encore nécessaire de présenter Samsung ? Le constructeur coréen est la figure majeure de la téléphonie mobile. Elle affiche un catalogue diversifié qui allie smartphones haut de gamme, terminaux innovants (et pliants) et appareils accessibles polyvalents. Une richesse qui permet à chacun d’y trouver son compte, surtout lorsque les produits sont en promotion chez Rue du Commerce.

L’e-commerçant a décidé de proposer une vaste opération permettant de retrouver une ribambelle d’offres sur les meilleurs smartphones de Samsung. Entre promotions, bons d’achat et bonus de précommande sur les Galaxy S22, il y en a pour tous les goûts. Petit tour d’horizon.

Économisez jusqu’à 310 euros sur une sélection de smartphones

Le Galaxy A52S à 399 euros (au lieu de 439 euros)

Ayant écopé d’un 8/10 lorsque nous l’avons testé, le Galaxy A52S est un téléphone solide qui propose une expérience extrêmement agréable. À commencer par une prise en main très confortable malgré son format. One UI fait aussi des merveilles avec sa clarté et ses nombreuses options de personnalisation. La fluidité est aussi de mise grâce à la dalle AMOLED 120 Hz de 6,5 pouces installée sur ce Galaxy A52S.

Côté fiche technique, cet A52S profite pleinement de son Snapdragon 778G pour offrir des performances bien supérieures à celle du A52 classique. De quoi briller dans la grande majorité des usages, y compris sur du jeu 3D. La partie photo enfin, s’avère satisfaisante grâce à un capteur 64 mégapixels performant, un ultra grand-angle, un capteur macro et un capteur dédié au mode portrait. De quoi lui offrir un large éventail de possibilités.

Habituellement proposé à 439 euros, le Galaxy A52S est actuellement disponible pour 399 euros.

Le S20 FE 5G à 549 euros (au lieu de 659 euros)

Plébiscité par la rédaction au moment de sa sortie (et même encore maintenant) avec un joli 9/10, Le Galaxy S20 FE 5G est encore aujourd’hui un excellent smartphone. Venant se positionner à l’entrée de la gamme S20, et faisant quelques concessions pour abaisser la facture, ce téléphone possède quelques solides atouts dans sa manche. Son Snapdragon 865 parfaitement maîtrisé lui permet de se jouer de la plupart des usages courants sans sourciller, tandis que sa basse consommation lui permet de ne pas chauffer, et de jouir d’une belle autonomie.

Autre point fort de ce Galaxy S20 FE 5G : son écran. Sa dalle Super AMOLED plate de 6,5 pouces dotée d’une définition de 2400 par 1080 pixels bénéficie aussi d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour offrir une expérience parfaitement fluide. Côté photo, son triple capteur arrière fait des merveilles et permet de prendre des clichés dignes d’un appareil premium.

Le Galaxy S20 FE 5G bénéficie actuellement d’une ristourne de 110 euros qui lui permet de tomber à 549 euros au lieu de 659 euros habituellement.

Découvrez toutes les réductions sur les smartphones Samsung

De nombreux autres smartphones issus du catalogue de Samsung sont aussi disponibles en promotion chez Rue du Commerce. De quoi réaliser de jolies économies si vous vous laissez tenter avant la fin des offres. Jusqu’au 28 février prochain, vous pourrez ainsi profiter des promotions suivantes :

le Galaxy A12 4G 64Go Noir à 169 euros (au lieu de 189 euros) ;

le Galaxy S21+ 128 Go Noir à 739 euros (au lieu de 1049 euros) ;

le Galaxy S21 128 Go Gris à 649 euros (au lieu de 859 euros).

Vous pourrez aussi découvrir d’autres promotions disponibles cette fois-ci jusqu’au 31 mars :

le Galaxy S20 FE 4G Bleu 128 Go à 499 euros (au lieu de 559 euros) ;

le Galaxy S20 FE et ses protections à 619 euros.

Jusqu’à 160 euros de bons d’achat grâce à une sélection de smartphones

160 euros de bon d’achat grâce au Galaxy S21 FE

Successeur du Galaxy S20 FE (on aurait pu s’en douter), le Galaxy S21 FE est un smartphone qui tire pleinement parti du savoir-faire de Samsung afin de proposer des prestations on ne peut plus correctes sur son segment. Doté d’un design charmant sublimé par un écran Super AMOLED 120 Hz de 6,41 pouces extrêmement bien calibré, il bénéficie d’une ergonomie plaisante et s’avère très confortable à l’usage.

Sa fiche technique portée par un Snapdragon 888 et 6 Go de RAM lui permet d’offrir des performances correctes pour la plupart des usages, y compris du jeu si l’on est raisonnable sur les paramètres graphiques. Pour le reste, que ce soit au niveau de l’interface ou de la photo, le Galaxy S21 FE s’en tire avec les honneurs, comme nous l’avions souligné à l’occasion de notre test réalisé au moment de sa sortie. Il est actuellement disponible dans sa version graphite 128 Go pour 759 euros.

Pour profiter de ce bon d’achat, rien de bien compliqué. Après avoir acheté votre Galaxy S21 FE dans le coloris de votre choix et avant le 31 mars, vous obtiendrez votre bon d’achat par mail. Vous pourrez ensuite en profiter à votre guise sur l’intégralité du site Rue du Commerce avant le 30 juin prochain.

100 euros de bon d’achat grâce aux Galaxy Z Flip3 et Z Fold3

Pour obtenir 100 euros en bon d’achat à valoir sur l’intégralité du catalogue de Rue du Commerce, c’est vers les smartphones pliables de Samsung que vous devrez vous tourner. Après avoir validé votre achat avant le 31 mars, vous recevrez votre bon d’achat directement dans votre boîte mail et pourrez l’utiliser comme bon vous semble jusqu’au 31 juillet 2022. Sachez aussi que vous pourrez obtenir un remboursement pouvant aller jusqu’à 100 euros à valoir sur l’achat de votre Galaxy Z Flip3 ou Galaxy Z Fold3. Il vous suffit de vous rendre sur l’offre “Galaxy Z Flip3/Z Fold3 5G” disponible sur Samsung.fr dans la rubrique « offer ». Vous pourrez découvrir toutes les informations relatives à cette offre en consultant le document ad hoc. Sachez enfin que Rue du Commerce vous propose aussi de menues réductions sur ces deux smartphones. Vous pourrez ainsi économiser 100 euros sur les Galaxy Z Fold3, et 60 euros sur les différents modèles de Galaxy Z Flip3.

Le Galaxy Z Fold3 est actuellement disponible avec une réduction de 100 euros, qui le fait descendre à 1699 euros dans sa version noire 256 Go, tandis que le Galaxy Z Flip3 de son côté perd 60 euros et est vendu 959 euros dans sa robe noire avec 128 Go de stockage.

Découvrir le Galaxy Z Flip3 128 Go Noir à 959 euros

Découvrir le Galaxy Z Fold3 256 Go Noir à 1699 euros

Les Galaxy S22 en précommande chez Rue du Commerce

Si jamais vous avez envie de vous laisser tenter par un Galaxy S22 ou son homologue le Galaxy S22+, sachez que ces deux terminaux sont encore disponibles à la précommande avec de jolis bonus à la clef. Quel que soit le modèle choisi, vous obtiendrez deux bonus. Tout d’abord, c’est une paire de Galaxy Buds Pro qui vous sera offerte. Il s’agit d’excellents écouteurs intra-auriculaires true wireless à réduction active de bruit qui ont récolté un bon 8/10 lors de notre test. Vous pourrez aussi obtenir un bonus supplémentaire de 100 euros sur la reprise de votre ancien mobile, afin d’alléger la facture. Pour tout savoir sur les modalités de cette offre, rendez-vous sur Samsung.com dans la rubrique « offer », afin de visiter la page “Précommande Galaxy S22/S22+”.

Le Samsung Galaxy S22 est disponible pour 859 euros dans sa version 128 Go. Le Galaxy S22+ de son côté est vendu 1099,99 euros dans sa version 256 Go.

Découvrir le Galaxy S22 Noir 128 Go à 859 euros ;

Découvrir le Galaxy S22+ Noir 256 Go à 1099,99 euros.

Le Galaxy S22 Ultra est déjà disponible chez Rue du Commerce

Contrairement à ses petits camarades Galaxy S22 et S22 Ultra, le Galaxy S22 Ultra est déjà disponible à la vente depuis quelques jours. Ce modèle, le plus grand de la gamme, reprend en grande partie le rôle auparavant dévolu aux Galaxy Note. Il s’agit d’un smartphone XXL qui dispose de fonctionnalités de prises de note évoluées grâce à son stylet intégré. Le Galaxy S22 Ultra est disponible pour 1259 euros dans sa version 128 Go, 1359 euros dans sa version 256 Go et 1459 euros dans sa version 512 Go.

Le Galaxy S22 Ultra est d’ores et déjà disponible à la vente et vous pourrez le retrouver chez Rue du Commerce pour 1259 euros dans sa version noire 128 Go.