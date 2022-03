Samsung imagine un smartphone pliable avec un volet latéral

Un brevet révèle que la firme coréenne plancherait sur un concept de smartphone en forme de L inversé, intégrant un volet latéral rabattable.

Grâce aux Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, Samsung est devenu le leader incontesté des smartphones pliables, mais avec la concurrence des Oppo Find N et des prochains Pixel Notepad et Mi Mix Fold 2, la marque doit continuer d’innover pour rester première sur le marché. Un nouveau brevet révèle que la firme coréenne réfléchit à un design certes étrange, mais innovant, proposant un petit volet latéral dépliant dans un format en forme de L inversé.

Une forme unique

Contrairement au Galaxy Z Fold 3, qui se replie entièrement sur lui-même, ce design imagine un écran en forme de L inversé une fois déplié. Le volet latéral se rabattrait ainsi sur le dos du smartphone. Une fois fermé, l’appareil s’apparenterait à un smartphone classique, à la différence près que l’écran replié peut continuer de fonctionner, servant par exemple de miroir en prenant des photos.

Un mécanisme ingénieux

Pour permettre à la partie supérieure de l’écran de se rabattre, Samsung a imaginé une double charnière, sur la partie haute de l’appareil et sur la tranche, capable de retenir l’écran déplié et d’empêcher de le tirer au-delà du point de résistance, évitant ainsi qu’il se brise. À l’inverse, une fois rabattu, le volet est maintenu en place par trois aimants, s’assurant ainsi qu’il ne puisse pas se déplier intempestivement et reste bien attaché au reste du smartphone.

Une prise en main simplifiée

Contrairement au Galaxy Z Fold 3, ce format permet à l’utilisateur de bénéficier d’une surface d’écran supérieure à un smartphone classique, tout en restant facile à prendre en main. Le « tronc » du téléphone tient facilement dans la paume de la main et seul le volet dépasse. Ce dernier peut ainsi être utilisé comme écran de contrôle en prenant des photos en ultra grand-angle, par exemple, ou en regardant du contenu étiré.

Un concept pas si loin de la réalité

Bien que de nombreux brevets ne se concrétisent jamais, Samsung semble avoir pensé aux moindres détails de son futur appareil. Ainsi, le brevet évoque les différents capteurs photo intégrés au smartphone, faisant notamment état de trois modules et d’un flash sur le dos, sans mentionner plus d’informations. On peut facilement imaginer un capteur grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif. L’appareil frontal serait également de la partie, dissimulé sous un poinçon central. Les documents font également état de deux batteries embarquées, à l’instar des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Nos confrères de LetsGoDigital se sont amusés à imaginer à quoi pourrait ressembler un tel produit, bien qu’il puisse ne jamais être commercialisé. En attendant d’en savoir plus, force est de constater que Samsung ne se repose pas sur ses lauriers et continue d’innover en réfléchissant à des designs uniques, lui permettant de continuer de se démarquer de la concurrence.

