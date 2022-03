Galaxy S9 et S9+ : Samsung assure toujours le suivi logiciel et ça fait plaisir

Samsung apporte le patch de sécurité de mars à ses Galaxy S9 et S9+ pourtant sortis en 2018. Une belle preuve de l'effort fourni par la marque sud-coréenne pour allonger la durée de vie de ses produits.

Samsung continue de mener de beaux efforts sur la mise à jour logicielle de ses smartphones. En témoignent les Galaxy S9 et Galaxy S9+ qui profitent du patch de sécurité de mars 2022. La mise à jour se déploie en Allemagne actuellement selon le site spécialisé SamMobile. Elle devrait ensuite arriver dans d’autres pays européens.

Cette nouvelle tend à confirmer la bonne volonté de Samsung en matière de suivi logiciel. Le géant sud-coréen s’était en effet engagé à quatre ans de mises à jour sur ses smartphones commercialisés depuis 2019. Or, les Galaxy S9 et S9+ ont été lancés en 2018. Le constructeur dépasse donc ici ses propres promesses et c’est un effort à saluer.

Les belles promesses de Samsung

Plus globalement, cela démontre l’envie de Samsung de briser cette idée (en partie vraie) que les mises à jour sur smartphones Android sont rapidement abandonnées. C’est d’ailleurs dans cette optique que la firme a aussi fait la promesse de fournir dorénavant quatre mises à jour majeures à ses smartphones Galaxy (les tablettes aussi sont concernées), à partir d’Android 12.

Cela signifie que la marque ne veut plus se contenter de quatre ans de suivi logiciel sur la sécurité, mais bien assurer les mises à jour sur quatre versions d’Android. Une initiative intéressante qui, si elle continue de s’améliorer, permettra à Samsung de s’approcher des standards d’Apple qui met à jour ses iPhone pendant 5 à 7 ans.

