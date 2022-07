Le passage de Samsung Pay à Wallet cause des bugs, attendez avant de mettre à jour

Samsung Pay se transforme pour devenir Samsung Wallet, mais cette transition ne se fait pas dans la sérénité. Des utilisateurs signalent des dysfonctionnements et la rédaction de Frandroid a pu aussi observer des bugs.

En juin 2022, Samsung Pay est devenu Samsung Wallet. Au-delà du changement de nom, il s’agit surtout d’une fusion de plusieurs fonctionnalités pour enrichir l’application. En plus de pouvoir payer avec leur smartphone, les utilisateurs profitent aussi des services du gestionnaire de mots de passe Samsung Pass ou d’une option pour enregistrer leurs certifications de vaccination, clés de voiture ou cartes d’embarquement.

De bien belles promesses, mais il semble y avoir quelques couacs au démarrage. En faisant un tour sur la page dédiée à Samsung Wallet sur le Galaxy Store, on peut voir que des commentaires négatifs font surface pour signaler des dysfonctionnements.

Samsung Wallet ne fonctionne pas sur plusieurs smartphones

« Je n’arrive même pas à ouvrir l’application », témoigne une personne utilisant un Samsung Galaxy S22 Ultra. « Ne fonctionne pas, j’ai un message avec marqué ‘erreur de connexion’ à chaque fois que j’ouvre l’application », lit-on dans un autre commentaire envoyé depuis un Galaxy S21 FE. Même son de cloche sur un Galaxy A53 5G : « Samsung Pay marchait parfaitement jusqu’à la mise à jour. Depuis ça me met que mon appareil n’est pas compatible ». On lit aussi dans un autre signalement que ça « ne fonctionne pas » sur un Galaxy Z Flip 3.

Chez Frandroid également, nous avons rencontré un problème similaire sur un Galaxy S22 Plus après l’installation de Samsung Wallet. En ouvrant l’application, un texte présente les nouveautés à découvrir sur le service, mais un message d’erreur apparaît alors par-dessus pour indiquer que « la fonction Samsung Pay n’est pas prise en charge sur ce téléphone ». Jusqu’ici, l’appareil ne posait pourtant aucun problème pour enregistrer une carte d’une banque compatible et payer sans contact.

Autre élément étrange : sur notre S22+, l’icône et le nom de l’app correspondent à Samsung Pay, mais en cliquant dessus, c’est le splash screen de Samsung Wallet qui s’affiche — avant d’arriver sur le message d’erreur.

Sur notre Galaxy S22 Ultra, le problème est encore différent. Malgré l’installation de Samsung Wallet depuis le Galaxy Store, c’est toujours l’ancienne version de Samsung Pay qui se lance sur le smartphone. Pas de problème à l’utilisation donc, mais le téléphone n’a donc pas accès à la mise à jour alors qu’elle a été téléchargée.

À l’inverse, le Galaxy S21 Ultra d’une membre de l’équipe n’a rencontré aucun de ces soucis. L’installation de Samsung Wallet s’est déroulée sans heurt sur ce modèle et l’application s’exécute normalement. Dans le tiroir d’application, l’icône et le nom sont également les bons.

L’interface de Samsung Wallet L’interface de Samsung Wallet L’interface de Samsung Wallet

Nous avons contacté Samsung pour savoir si le constructeur était au courant de ces problèmes et s’il avait une explication officielle à fournir. Nous mettrons à jour cet article le cas échéant. Il y a de bonnes raisons d’espérer que la marque ne laissera pas traîner ce souci trop longtemps.

Un enjeu important pour Samsung

Après tout, Samsung Pay/Wallet est un élément important pour l’entreprise qui veut développer à fond son écosystème. C’est dans cette optique que le constructeur propose différents types d’appareils interconnectés, mais cette volonté se retranscrit particulièrement au travers de l’expérience logicielle proposée. Sur les smartphones l’interface One UI a une identité forte qui s’exprime non seulement par son design et logique de navigation, mais aussi par ses applications maison.

Samsung veut vous faire utiliser son navigateur plutôt que Google Chrome, son app de SMS ou Téléphone. Et dans cette même veine, le Sud-Coréen veut que ses utilisateurs craquent pour Samsung Pay plutôt qu’un service concurrent. Pour ne pas se mettre des bâtons dans les roues, il a donc tout intérêt à se dépêcher de déployer un correctif.

En attendant, nous vous conseillons de ne pas installer la mise à jour pour le moment.

