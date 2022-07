Samsung Galaxy Z Flip 4 : il se dévoile totalement dans des rendus presse en fuite

L’un des leakers parmi les plus fiables du marché a dévoilé en collaboration avec Giznext des rendus presse du Samsung Galaxy Z Flip 4. Quatre potentiels coloris ont aussi été révélés.

On s’attendait ce que le Samsung Galaxy Z Flip 4 soit quasiment indissociable par rapport à son prédécesseur, eu égard des quelques fuites déjà apparues sur la Toile. Le récent leak d’OnLeaks, réputé pour sa fiabilité, vient toujours plus conforter cette idée. L’intéressé a publié une série de rendus presse en collaboration avec Giznext.

Un design très conservateur

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce modèle ressemble comme deux gouttes d’eau au Galaxy Z Flip 3. La façade arrière ne semble opérer aucun changement avec une bande noire verticale située sur la partie supérieure et accueillant deux capteurs photo. Juste en dessous, le flash conserverait son emplacement.

L’emplacement pour la carte SIM garderait lui aussi sa même place, sur la tranche gauche. Sur la tranche droite, se trouveraient les boutons de volume et celui de l’alimentation. Enfin, la tranche inférieure accueillerait la sortie USB-C et une grille de haut-parleur. Bref, Samsung ferait preuve de beaucoup de conservatisme d’une génération à une autre.

Quatre coloris à venir

L’intéressé pense également connaître les coloris du téléphone : cette année, nous aurions droit à du noir, violet, or et bleu clair. Leur nom marketing respectif serait les suivants : Graphite, Bora Purple, Pink Gold et Blue. Il se murmure aussi que son prix serait plus élevé au modèle de l’an passé.

