Samsung Galaxy A23 5G : l’entrée de gamme à grosse batterie sort très bientôt

Le successeur du Galaxy A22 5G améliore un peu la formule sur la charge, mais reprend peu ou prou toute la fiche technique de son aîné.

Samsung fait du Xiaomi. La firme coréenne vient d’officialiser à Taïwan son Galaxy A23 5G, à ne pas confondre avec le Galaxy A23, que nous appellerons désormais Galaxy A23 4G. L’avantage de ce nouveau téléphone tient dans son nom : un téléphone d’entrée de gamme, certainement sous la barre des 300 euros, voire 250 euros à son lancement avec une puce 5G. De quoi investir dans du solide et durable donc. La date de sortie du téléphone est fixée le 16 septembre prochain à Taïwan. Il sera suivi d’un Galaxy A13 5G un mois après.

120 Hz, 50 mégapixels et 25W

Pour ce prix, il ne faut bien entendu pas s’attendre à des miracles, mais on peut tout de même saluer la présence d’un écran 6,6 pouces FHD+ en 120 Hz (LCD malheureusement) ou encore une stabilisation optique sur le capteur principal de 50 mégapixels.

Téléphone pas cher oblige, la batterie est bien lotie. Comptez 5000 mAh pour tenir bon une journée et demie sans aucun souci. La charge est améliorée et passe à 25W de puissance.

Pour le reste de la fiche technique, comptez sur deux configurations, 4 Go de RAM + 64 Go de stockage et 6 Go de RAM et 128 Go de ROM, un Snapdragon 695, soit une puce assez peu puissante pour ce qui est du jeu vidéo, mais qui devrait remplir son office pour un usage standard. La caméra selfie affiche 8 mégapixels, l’ultra grand angle 5 mégapixels. Il est accompagné d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels.

