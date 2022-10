Galaxy Tab A8 : déjà à petit prix, cette tablette Samsung est à -35 % aujourd’hui

Si vous souhaitez investir dans une tablette à un prix contenu, la Samsung Galaxy Tab A8 pourrait bien vous correspondre. Proposée avec un bon rapport qualité-prix, elle est actuellement disponible en promotion à 161,65 euros au lieu de 249 euros.

Certaines marques arrivent à tirer leur épingle du jeu sur le marché des tablettes grâce à des modèles s’adressant au grand public sans mettre de côté la qualité. La Samsung Galaxy Tab A8 fait partie de cette catégorie. La marque a d’ailleurs opéré quelques changements au niveau du processeur pour apporter plus de fluidité et de rapidité à sa tablette abordable. Actuellement, il est possible de se l’offrir à prix réduit grâce à une promotion de près de 90 euros sur son prix initial.

Les atouts de la Galaxy Tab A8

Une tablette au design fin et élégant

Une autonomie solide

L’expérience utilisateur One UI sur tablette

Sortie au prix de 249 euros, la Samsung Galaxy Tab A8 est disponible à 211,65 euros sur le site E.Leclerc, mais grâce à une ODR valable jusqu’au 15 novembre 2022, elle revient à seulement 161,65 euros.

Une conception revue, mais bien exécutée

Même avec son prix et son positionnement « entrée de gamme », la Samsung Galaxy Tab A8 n’a pas à rougir face aux tablettes plus premium de la firme coréenne. Ses finitions sont appréciables, d’autant plus qu’elle est dotée d’un cadre métallique élégant. Avec seulement 6,9 mm d’épaisseur, elle propose une excellente prise en main, pour vous accompagner partout en déplacement.

La Galaxy Tab A8 prend la relève de la A7, et agrandit son écran qui devient plus immersif avec sa diagonale de 10,5 pouces et ses bordures de 10,2 mm. L’expérience visuelle est ainsi améliorée, et même si l’on a affaire à du LCD (FHD+) et non de l’OLED, la Tab A8 est suffisante pour regarder vos contenus préférés. La marque ajoute même quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour améliorer la qualité sonore. C’est la tablette idéale pour répondre aux besoins de toute la famille.

Efficace pour des usages classiques

Le modèle A8 n’est pas le plus puissant proposé par la marque, mais Samsung a tout même tenu à améliorer l’efficacité de son ardoise entrée de gamme. Avec son Unisoc Tiger T618, la puissance du CPU a été améliorée de 10 % pour plus de fluidité et de rapidité selon la firme. Nous savons qu’il s’agit d’une puce octa-core cadencée à 2 GHz. La Tab A8 vous permettra tous les usages classiques d’une tablette : jouer à des jeux 2D disponibles sur le Play Store, regarder des vidéos, surfer sur le net ou les réseaux sociaux et tout ça sans difficulté. Un lecteur de cartes microSD est aussi de la partie, afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins jusqu’à 1 To. De quoi ravir celles et ceux qui peuvent se sentir à l’étroit avec seulement 32 Go de stockage interne.

Lorsqu’on allume la tablette, on reconnaît bien évidemment l’interface One UI de Samsung qui est fluide, intuitive et s’adapte correctement au format. Vous retrouverez différentes applications préinstallées pour configurer l’appareil pour plusieurs utilisateurs, comme la présence d’un contrôle parental pour les enfants, par exemple. Dans l’idée d’un usage familial, la Galaxy Tab A8 propose une caméra de 8 mégapixels avec autofocus au dos et une caméra selfie de 5 mégapixels. Une faible qualité, mais qui reste convenable pour converser en visio avec vos proches et réaliser quelques clichés à la volée.

Quant à l’autonomie, Samsung propose une grande batterie de 7 040 mAh capable de faire tenir l’appareil pendant au moins deux jours en utilisation classique.

