Voici le Samsung Galaxy A04e, un nouveau smartphone abordable révélé en catimini

Samsung a discrètement ajouté des visuels presse d’un certain Galaxy A04e, le prochain entrée de gamme de la marque coréenne. Une liste de caractéristiques a également été publiée.

Il n’a pas fait l’objet de communiqué de presse officiel, mais il apparaît pourtant sur le site presse de Samsung. Il, c’est le Galaxy A04e, qui semble avoir discrètement été introduit par Samsung en ce 21 septembre 2022. Outre une vingtaine de visuels, la page liste une série de caractéristiques qui donne une première idée de ce qu’il a sous le capot.

Le Galaxy A04e joue la carte de la modération avec des composants entrée de gamme qui parviendront à tirer son prix vers le bas. En témoignent son écran LCD de 6,5 pouces d’une définition HD+ et son double capteur photo arrière de 13 mégapixels (grand-angle, f/2.2) et 2 mégapixels (profondeur, f/2.4). Le capteur selfie propose 5 mégapixels (f/2.2).

Belle batterie au menu

Son design revêt les principaux codes esthétiques des téléphones abordables : un capteur avant en forme de goutte d’eau associé à des bordures généreuses et un menton que l’on ne peut rater. Comptez aussi sur un poids classique de 188 grammes et une épaisseur de 9,1 mm tout de même.

La batterie de 5000 mAh laisse présager une autonomie plus que correcte. Malheureusement, l’identité du processeur n’a pas encore été révélée. One UI 4.1 avec Android 12, emplacement pour une carte MicroSD (jusqu’à 1 To), 3 ou 4 Go de RAM et 32, 64 ou 128 stockage : voilà ce qu’il faut retenir pour le reste de la fiche technique.

Prix et lancement, le doute subsiste

Décliné en coloris Bleu, Bronze et Noir, le Samsung Galaxy A04e pourrait se situer sous la barre des 180 euros. En effet, le Galaxy A04s déjà disponible en France au prix de 179 euros semble proposer des caractéristiques plus abouties, à l’image de son capteur principal de 50 mégapixels.

Sauf que pour le moment, on ne sait pas quand ni où ce nouveau téléphone abordable sera lancé.

