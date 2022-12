Nouveau troll anti-Apple : Samsung prétend que le Galaxy Z Flip 4 vous rendra cool

Samsung veut vous persuader que le Galaxy Z Flip 4 est le meilleur smartphone pour devenir cool auprès de vos amis utilisant des iPhone. C'est ce que l'on peut voir dans une nouvelle publicité anti-Apple diffusée par la branche américaine.

Samsung revient à la charge contre Apple. La branche américaine du géant de la téléphonie mobile est connue pour ses publicités très piquantes contre son plus grand rival. Il n’y a pas longtemps encore, une publicité pour les smartphones Galaxy prenait encore le risque de se moquer de la marque à la pomme.

Dans cette annonce, on voyait un personnage prêt à enjamber une clôture symbolisant — pas très subtilement — la barrière entre les écosystèmes Apple et Samsung. Derrière lui, des utilisateurs d’iPhone caricaturés s’émouvaient de voir leur acolyte remettre en question le manque de nouveautés et d’innovations du côté d’Apple. Dans le même temps, face à lui, on devinait, hors champ, un monde Samsung rayonnant et bien plus attrayant. Le géant sud-coréen appelait donc les consommateurs et consommatrices à passer par-dessus la barrière et à ne plus hésiter.

Un Galaxy Z Flip 4 pour être populaire

Dans une nouvelle publicité, Samsung USA en remet une couche. On retrouve le même personnage principal, toujours assis sur la barrière entre les deux écosystèmes. Cependant, cette fois-ci, on a un aperçu du monde Samsung. Une utilisatrice de Galaxy Z Flip 4 discute même avec le protagoniste.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

L’interlocutrice lui dit qu’elle était comme lui à l’époque, « assise sur la barrière entre Apple et Samsung ». Le personnage principal rétorque qu’il aimerait sauter le pas, « mais j’ai peur de ce que mes amis vont penser ». À cela, la personne côté Samsung répond avec beaucoup de confiance : « quand tu vas dégainer ton nouveau Galaxy Z Flip 4, les gens vont perdre la tête. […] Ils ne te laisseront jamais seul ».

La dame lui tend ensuite le smartphone et dès que le protagoniste s’en saisit, deux personnes du côté d’Apple surgissent pour lui dire que c’est un produit « cool » et demandent à le voir de plus près.

La situation plaît au personnage qui hésitait et il se décide enfin à passer de l’autre côté. Le voilà dans le camp Samsung désormais, heureux. Non seulement il découvre les smartphones pliants, mais il peut en plus de cela faire rêver ses amis fans d’Apple. Notez aussi comment du côté de Samsung, les gens font du skate et du patin à roulettes. Dans la pub précédente, le monde d’Apple paraissait bien plus froid et ennuyant.

Des critiques pertinentes ?

On retrouve donc là les mêmes critiques pointant du doigt l’écosystème fermé Apple qui empêcherait, selon Samsung, de découvrir les innovations les plus enthousiasmantes.

On retiendra toutefois que ce deuxième épisode est moins virulent à l’égard d’Apple. Ce second clip tente de mettre en lumière l’aspect attrayant de Samsung quand la première publicité se contentait surtout de railler la firme de Cupertino.

Il sera intéressant de voir comment vieilliront ces spots publicitaires. La piste d’un smartphone pliant chez Apple est très crédible. En parallèle, l’entreprise californienne songerait à ouvrir les portes d’iOS à des concurrents de l’App Store et à lâcher la bride sur certaines fonctions bridées comme le NFC. Autrement dit, les critiques émises par Samsung ne resteront peut-être pas très longtemps d’actualité.

