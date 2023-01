Galaxy S23 : Samsung proposerait ces coques originales avec ses nouveaux smartphones

Le site WinFuture a mis la main sur les images des différentes coques que Samsung devrait proposer avec ses Galaxy S23. Il y en aurait pour tous les goûts.

C’est dans cinq jours que Samsung tiendra sa conférence Galaxy Unpacked de début d’année. L’occasion pour le constructeur coréen de présenter ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Plus et Samsung Galaxy S23 Ultra. Si la plupart des informations à leur sujet ont déjà fait l’objet de fuites, c’est désormais au tour de leurs accessoires de se faire la malle.

Coque du Galaxy S23 // Source : WinFuture Coque du Galaxy S23 // Source : WinFuture Coque du Galaxy S23 // Source : WinFuture

Cette semaine, le site allemand WinFuture a ainsi mis en ligne ce qui semble être les photos marketing officielles des différents coques, étuis et housses pour les trois futurs smartphones haut de gamme de Samsung. Le constructeur compterait ainsi proposer plusieurs accessoires pour ses clients. Parmi les modèles plus originaux, on compterait ainsi une coque avec une lanière pour prendre les smartphones en main, un pourtour transparent pour protéger les bordures des téléphones — avec protection d’écran et dos en cuir — ou une coque transparente dotée d’un anneau servant à maintenir le smartphone en position horizontale, debout sur une surface plane.

Coque du Galaxy S23 // Source : WinFuture Coque du Galaxy S23 // Source : WinFuture Coque du Galaxy S23 // Source : WinFuture

WinFuture a également dévoilé des coques plus classiques comme un étui qui s’ouvre afin de découvrir l’écran, avec un porte-carte intégré. Celui-ci devrait être proposé en trois coloris : noir, vert ou crème. L firme compterait également lancer des coques en silicone plus classiques, recouvrant uniquement le face arrière.

Des coques pour protéger le smartphone ou pour l’utiliser plus facilement

Comme souvent, les coques de smartphone ont l’intérêt non seulement de protéger la surface de l’appareil des rayures, voire des chocs, mais également de leur permettre une meilleure stabilité une fois qu’ils sont posés à plat sur une surface stable. Ces coques devant être celles proposées officiellement par Samsung, il y a fort à parier que les dimensions seront taillées sur mesure pour les trois futurs appareils du constructeur.

On devrait en savoir plus sur la gamme Galaxy S23 lors de la présentation officielle des trois téléphones. Celle-ci aura lieu le mercredi 1er février, à 19 heures, heure de Paris.

