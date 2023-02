Pourquoi un Samsung Galaxy S23 FE serait une bonne nouvelle

Alors que Samsung semblait avoir tiré un trait sur sa gamme FE, des rumeurs laissent penser que celle-ci reviendrait en 2023 avec des arguments intéressants.

Outre le modèle de base, sa déclinaison « Plus » à grand écran et la variante « Ultra » sous stéroïdes, la gamme Galaxy S de Samsung s’accompagnait à une époque d’une version « Fan Edition », ou FE. Celle-ci avait pour habitude de reprendre les points forts de la lignée tout en réduisant certains coûts pour le rendre plus abordable. En 2022, la gamme S22 n’a pas connu d’édition « pour les fans », mais ce n’est possiblement que partie remise…

Le leaker @OreXda, dont la fiabilité reste encore à prouver, indique que le Galaxy S23 FE existerait, avec à son bord une puce Snapdragon 8+ Gen 1 — qui équipait les smartphones haut de gamme du deuxième semestre 2022. Il donne deux raisons à ce choix : tout d’abord un moyen de réduire les coûts, mais aussi un rebranding du Galaxy S22 FE en S23 FE.

Une puce qui en a encore dans le ventre

Pour le Galaxy S23 FE, Samsung miserait ainsi sur une puce moins chère que le Snapdragon 8 Gen 2 des Galaxy S23. Sur le papier, cela parait être une bonne idée. La puce ne connaissait pas les soucis de chauffe du premier Snapdragon 8 Gen 1 et son positionnement « flagship de fin d’année dernière » serait parfait pour un smartphone qui se voudrait haut de gamme, mais abordable.

Ne pensez pas non plus qu’il puisse s’agir du choix d’une puce au rabais. Comme nous avons pu le constater lors de notre test du Galaxy Z Fold 4 par exemple, le Snapdragon 8+ Gen 1 dépasse l’Apple A15 Bionic de l’iPhone 13 sur certains jeux en 3D. De quoi dormir tranquille donc.

La sortie pas encore certaine

Reste à savoir si Samsung sortira ou non ce téléphone. Selon de précédentes rumeurs, il viendrait remplacer le Galaxy A74, qui a peu ou prou le même positionnement, haut du milieu de gamme ou entrée du haut de gamme.

La question du calendrier de sortie est aussi en suspens. Samsung pourrait viser la deuxième partie de l’année, selon le média coréen Hankooki. La stratégie pourrait s’avérer payante puisqu’elle permettrait à Samsung d’occuper le terrain, en sortant un smartphone haut de gamme classique en plus de ses pliants.

