Galaxy Z Flip 5 : son grand écran pourrait causer une hausse de prix importante

Le prochain smartphone à clapet de Samsung pourrait subir une augmentation de prix importante.

Le prix des Galaxy Z Flip est à peu près aussi stable que le cours de Tesla à chaque fois qu’Elon Musk s’exprime un peu trop sur les réseaux sociaux. Si les deux premiers Z Flip étaient très chers, 1509 et 1559 euros pour les versions 4G et 5G, le Galaxy Z Flip 3 était apparu comme le premier téléphone pliable à un prix acceptable avec 1059 euros, soit près de 500 euros de moins que son prédécesseur 5 G.

Puis le Galaxy Z Flip 4 est venu ajouter 50 euros sur le prix de départ pour arriver à 1109 euros. Une hausse pas vraiment justifiée à l’époque. Le Galaxy Z Flip 5 pourrait voir une fois encore le prix de la gamme gonfler.

C’est ce qu’explique le média grec, TechManiacs, selon qui le prix du Galaxy Z Flip 5 pourrait s’élever à 1299 euros pour sa version de base, 8 Go de RAM et 128 Go de RAM. Cela représenterait une hausse de près 190 euros.

Un écran pour justifier la hausse ?

Mettons que cette information soit vérifiée dans un mois, le 27 juillet, date à laquelle on attend l’annonce du Z Flip 5, aux côtés des Z Fold 5, Galaxy Watch 6 et autres Galaxy Buds 3. Comment Samsung pourrait le justifier ?

Il y a bien sûr l’ajout d’un écran externe de 3,4 ou 3,8 pouces selon les rumeurs. On pourra aussi arguer que le Motorola Razr 40 Ultra, principal concurrent, se situe à 1200 euros, mais cela reste 100 euros moins chers.

Le prix des produits tech est un sujet compliqué, surtout en ces temps d’inflation. Cette dernière pousse immanquablement à augmenter les coûts de production, ce qui peut se répercuter sur le prix de vente. Dans le même temps, tout le secteur est structuré autour d’une promesse simple. Certes, un produit sort chaque année, mais il est censé proposer un certain nombre d’améliorations découlant d’une meilleure technologie (capteur mieux doté en mégapixels, transistor gravé plus fin, etc.), le tout pour un prix relativement semblable.

Avec ses prix fluctuants d’une année sur l’autre, Samsung est sans doute encore en train de chercher le prix d’équilibre sur cette nouvelle gamme que représentent les smartphones pliants. En tous les cas, on est loin du doux rêve d’un smartphone à clapet à 800 ou 900 euros. Pour cela, il faudra se tourner vers le Motorola Razr 40, premier smartphone pliant sous les 1000 euros.

