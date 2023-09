Samsung Galaxy S23 FE : une nouvelle vidéo pour découvrir ce Galaxy S23 grand format

Le smartphone situé tout en haut du milieu de gamme (ou à l'entrée du haut de gamme) devrait sortir fin septembre 2023. Alors que la date approche, une nouvelle vidéo nous permet de découvrir un peu plus son design très épuré.

Vous reprendrez bien une petite rasade d’indiscrétions sur le Galaxy S23 FE ? Leaker Evan Blass, d’une fiabilité redoutable et officiant sur X (anciennement Twitter) a publié une vidéo qui permet de découvrir l’appareil sous tous ses contours ou presque.

Le smartphone situé à la porte du haut de gamme chez Samsung devrait venir combler le trou entre le Galaxy S23 et le Galaxy A54. On distingue un design plutôt compact, un cadre en métal ainsi qu’un léger effet de pointillisme au dos. En termes de taille, le smartphone proposerait un entre-deux du Galaxy S23 (6,1 pouces) et du Galaxy S23 Plus (6,6 pouces) avec une taille de dalle de 6,4 pouces.

Qu’attendre du Galaxy S23 FE ?

Comme pour quasi l’intégralité de ses gammes, Samsung proposerait là encore un design très épuré avec trois capteurs au dos superposés. Un choix qui a le mérite de rendre les Samsung plus reconnaissables, mais qui empêche de les distinguer entre eux.

Ces modules photos seraient loin d’être inutiles puisqu’on profiterait d’un capteur principal de 50 Mpx avec OIS, un ultra grand-angle avec capteur de 12 Mpx et un téléobjectif X3 avec capteur de 8 Mpx. Pour rappel, le Galaxy S21 FE intégrait un capteur principal de 12 Mpx. Il n’y a pas eu de Galaxy S22 FE.

Les fuites précédentes ont révélé presque l’intégralité de sa fiche technique. Le Galaxy S23 FE devrait intégrer en Europe un Exynos 2200, le même que sur le Galaxy S22 Ultra. Il serait couplé à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage.

Date de sortie estimée

La date de sortie estimée du Galaxy S23 FE est située à la fin du mois de septembre. Il serait présenté aux côtés des Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+, des écouteurs Galaxy Buds FE, mais aussi de la nouvelle génération de traqueur Bluetooth, les SmartTags 2.