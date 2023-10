Puces Exynos : Samsung s’organiserait pour réussir à éjecter AMD Radeon

Samsung miserait au maximum sur le développement en interne de ses propres GPUs. L'idée ? Réussir à se débarrasser à moyen terme d'AMD pour la conception des parties graphiques intégrées aux futurs SoC Exynos.

Samsung aurait de la suite dans les idées… pour se délester d’AMD. Annoncé en grande pompe courant 2019, le partenariat entre Samsung et AMD pour la conception des parties graphiques intégrées aux processeurs mobiles Exynos avait fini par porter ses fruits début 2022 avec l’Exynos 2200. On apprend cette semaine que cette collaboration vivrait pourtant ses dernières heures.

D’après le leaker @OreXda sur X (anciennement Twitter), la division semi-conducteurs de Samsung laisserait en effet fuiter des indices pointant vers une volonté de se détacher d’AMD, pour mieux concevoir un GPU maison, développé cette fois intégralement en interne par les équipes du géant coréen. La nouvelle nous vient alors que Samsung annonçait pourtant, en avril dernier, avoir renouvelé son accord de licence stratégique avec AMD.

Vers un Exynos 2500 conçu à 100% par Samsung ?

Ce renouvellement pourrait toutefois être limité à une courte période, puisque l’Exynos 2400 (attendu l’année prochaine) serait le dernier a tirer parti de l’accord entre Samsung et AMD, note de son côté WCCFTech. Son successeur, l’Exynos 2500, attendu en 2025, serait pour sa part la « Dream Chip » (la « puce rêvée ») de Samsung. Et pour cause, ce SoC serait le premier depuis longtemps à être conçu entièrement par Samsung, tant sur le plan CPU que GPU.

Ce SoC aurait toutefois pour lourde responsabilité d’aider Samsung à renforcer sa position dans l’industrie du smartphone… notamment face aux Qualcomm Snapdragon de série 8, mais aussi face à Apple et ses puces « A ». Pour contexte, la dernière puce A17 Pro des iPhone 15 Pro dispose en effet d’une partie GPU suffisamment puissante (du moins théoriquement) pour lancer certains jeux console, comme Resident Evil Village ou même Assassin’s Creed Mirage.

Des performances qui, si elles se confirment, auraient de quoi faire enrager Samsung. La partie GPU Xclipse 920 (développée avec AMD) de son Exynos 2200 n’avait effectivement pas atteint le niveau de performances escompté, en dépit d’une prestation avantageuse sur la gestion du ray tracing. Face au Snapdragon 8 Gen 2, les dernières solutions graphiques de Samsung et AMD restent par ailleurs en retrait sur le plan de la rastérisation. Un plafond de verre qui pourrait aussi concerner le GPU Xclipse 940 du prochain Exynos 2400… puisque ce dernier se contentera peu ou prou des mêmes bases techniques.