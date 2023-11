Galaxy S24 Ultra : Samsung suivrait les pas d’Apple avec cette nouveauté

Comme Apple avec ses iPhone 15 Pro, Samsung passerait Ă son tour au titane pour son prochain smartphone premium, le Galaxy S24 Ultra.

Après l’aluminium et l’acier inoxydable, le titane a dĂ©sormais la cote. Après Apple qui a conçu un châssis en titane pour ses iPhone 15 Pro et 15 Pro Max — mais aussi ses Apple Watch Ultra et Watch Ultra 2 — ce serait au tour de Samsung de s’attaquer Ă ce matĂ©riau plus lĂ©ger et plus rĂ©sistant pour son prochain smartphone haut de gamme.



En effet, selon les informations du site sud-corĂ©en The Elec , gĂ©nĂ©ralement très bien informĂ© sur les projets de Samsung, le constructeur aurait bel et bien prĂ©vu de concevoir une coque en titane pour son futur Samsung Galaxy S24 Ultra. Ă€ l’instar d’Apple, Samsung rĂ©serverait ainsi ce matĂ©riau Ă son smartphone le plus haut de gamme, conservant l’aluminium pour les Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus

Le projet serait bien avancĂ© pour Samsung qui serait aux « dernières Ă©tapes » afin de rĂ©cupĂ©rer suffisamment de matĂ©riaux pour lancer la production du Galaxy S24 Ultra. Il semblerait toutefois que ce ne soit pas la première tentative du constructeur de proposer du titane pour l’un de ses smartphones. « Des sources ont indiquĂ© que Samsung avait essayer d’appliquer du titane dans ses châssis de smartphones il y a deux ans, mais que la dĂ©cision de commercialiser cette technologie n’a abouti que rĂ©cemment », indique The Elec.

Un matĂ©riau plus rĂ©sistant, mais plus lourd que l’aluminium

Le titane prĂ©sente plusieurs avantages Ă la fois par rapport Ă l’acier inoxydable ou Ă l’aluminium pour la conception de smartphones. Ce mĂ©tal est en effet plus rĂ©sistant aux chocs et plus lĂ©ger que l’acier, et bien plus rĂ©sistant que l’aluminium pour les chocs, tout en Ă©tant moins conducteur de chaleur. Le titane n’est cependant pas un mĂ©tal absolument parfait et prĂ©sente notamment davantage de risque de rayure que l’acier. Il s’agit Ă©galement d’un matĂ©riau plus lourd que l’aluminium, jusqu’Ă prĂ©sent utilisĂ© pour les Galaxy S Ultra de Samsung. « L’adoption du titane signifie Ă©galement que le Galaxy S24 Ultra ne sera probablement pas 10 % plus lĂ©ger que son prĂ©dĂ©cesseur », suggère The Elec.

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs suggèrent que Samsung passera au titane pour la gamme Galaxy S24. En aoĂ»t, le leaker Ice Universe indiquait dĂ©jĂ que le Galaxy S24 Ultra serait conçu en titane. Fin septembre, c’Ă©tait OnLeaks qui affirmait Ă©galement que le smartphone serait conçu en titane. Les informations de The Elec viennent donc corroborer les prĂ©cĂ©dentes fuites.

On devrait en savoir plus sur les Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra lors de leur présentation officielle. Celle-ci devrait avoir lieu dans le courant du mois de janvier prochain, probablement le 18 janvier 2024.