Samsung Galaxy S24 Ultra : la gigantesque fuite qui révèle tout

Le site Windows Report aurait eu accès à une fiche technique très complète du Samsung Galaxy S24 Ultra, attendu en janvier. Le nom des quatre coloris tendent à confirmer la présence du titane au sein de ce téléphone.

Attendu courant janvier – une conférence Samsung aura lieu le 17 janvier 2024 -, les Galaxy S24 vont constituer la grosse offensive du constructeur coréen pour le début d’année. Comme d’habitude, les fuites se sont enchaînées au fil des mois. La dernière en date concerne l’intégralité de la fiche technique relative du Galaxy S24 Ultra. Rien que ça.

Cette grosse indiscrétion est à mettre au crédit du site Windows Report, qui explique avoir eu accès à des photos et à une grande partie des caractéristiques techniques du smartphone. L’une des informations les plus intéressantes n’est peut-être pas celle que l’on a l’habitude d’observer de près : les coloris.

Des coloris… titanium

Le Galaxy S24 Ultra hériterait en effet des coloris Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet et Titanium Yellow. Forcément, le terme « Titanium » interpelle et fait échos aux diverses rumeurs déjà observées ces derniers mois, selon lesquelles le modèle Ultra s’inspirerait des derniers iPhone 15 avec un châssis – ou des tranches – en titane.

Il s’appuierait en outre sur un écran plat QHD+, de 6,8 pouces associé à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ci-dessous, voici la liste des caractéristiques attendues, toujours selon les informations de Windows Report :

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3 ;

Stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To ;

RAM : 12 Go ;

Batterie : 5000 mAh ;

Recharge : « rapide » sans plus de précision ;

Connectivité : 5,3, Wi-Fi 7 et UWB ; Appareil photo : Capteur principal : 200 mégapixels Ultra grand-angle : 12 mégapixels Téléobjectif x3 : 10 mégapixels Téléobjectif x5 : 50 mégapixels Capteur selfie : 12 mégapixels



Deux éléments méritent notre attention. Premièrement, Samsung tournerait bel et bien le dos à son fameux zoom optique x10 présent sur le Galaxy S23 Ultra, mais absent sur son successeur. Un choix discutable, qui le prive d’une certaine polyvalence photographique unique sur le marché, et qui tend là encore à s’aligner sur l’iPhone 15 Pro Max.

Une protection Gorilla inédite ?

Au chapitre de la protection, « Windows Report » mentionne du Gorilla Armor (ou du titane), ce que l’on pourrait comme la protection dernier cri de Corning, taillée contre les rayures et les chutes. Pour terminer, le média aborde les fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle, comme la traduction instantanée sur les applications de messagerie dans une douzaine de langues ou encore l’IA générative pour optimiser les photos.

En revanche, aucune information sur les tarifs n’est indiquée. Pour rappel, le S23 Ultra était vendu au prix de 1419 euros en 256 Go + 8 Go de RAM, 1599 euros en 512 Go + 12 Go de RAM et 1839 euros en 1 To + 12 Go de RAM.