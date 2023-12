Samsung Galaxy S24 : vous pouvez déjà télécharger ses fonds d’écran

Il est déjà possible de télécharger quatre fonds d'écran qui seront préinstallés sur le futur Samsung Galaxy S24 Ultra. Faites-vous plaisir.

Les Samsung Galaxy S24 ne sont pas encore sortis, mais on sait déjà beaucoup de choses à leurs sujets. Une récente fuite prétend d’ailleurs dévoiler moult informations sur le S24 Ultra. On y voyait alors déjà un aperçu des fonds d’écran qui seront préinstallés sur le prétendant au titre de meilleur smartphone de 2024. Désormais, vous pouvez carrément télécharger ces wallpapers.

C’est ce qu’annonce l’internaute et leaker Vetrox360 sur le réseau social X/Twitter. Ce dernier partage les fonds d’écran du Galaxy S24 Ultra en quatre coloris : « Violet Titane, Noir, Gris et Jaune ». Il propose ainsi un lien Samsung Quick Share depuis lequel il est possible de télécharger ces wallpapers en haute définition.

Quatre fonds d’écran Galaxy S24 Ultra à télécharger

Le leaker précise cependant que les fonds d’écran téléchargeables ont été édités et ajustés avec Photoshop et de l’intelligence artificielle.

Les quatre fonds d’écran peuvent être consultés et téléchargés individuellement à partir de la galerie ci-dessous. Sinon, vous pouvez aussi vous rendre sur le dossier partagé par Vetrox360 pour télécharger toutes les images au format ZIP. Pour cela, cliquez ici.

Rappelons au passage que les prochains Galaxy S24 de Samsung auront évidemment droit à un écran Oled soigneusement conçu par le géant sud-coréen, spécialiste en la matière. Sur ces dalles où le noir est particulièrement intense, vous pourriez aussi être tentés d’essayer nos fonds d’écran à dominante noire conçus avec Midjourney et pensés pour l’Oled.

