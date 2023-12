One UI 6.1 : Samsung prendrait exemple sur iOS pour prendre soin de votre batterie

Pas encore dévoilée, la prochaine mise à jour de One UI permettrait à Samsung de déployer plusieurs nouveautés. L'une d'entre elles a fuité, et bien qu'assez basique, elle aurait pour but de préserver autant que possible votre batterie.

Puisque l’on sait déjà l’essentiel des Galaxy S24, c’est désormais l’interface logicielle que l’on y trouvera qui fait parler d’elle. Une fuite nous renseigne en effet sur certaines fonctionnalités propres à One UI 6.1, la prochaine version du logiciel de Samsung.

Basée sur Android 14 et attendue en janvier, cette dernière miserait sur des nouveautés dopées à l’IA… mais aussi sur une fonction que les utilisateurs d’iOS connaissent déjà, permettant de bloquer le niveau de recharge pour préserver la batterie et sa santé sur le long terme. D’après les trouvailles du leaker Tarun Vais, sur X, One UI 6.1 offrirait d’ailleurs trois modes vouées à la sauvegarde de la batterie.

Samsung veut vous permettre d’améliorer la longévité de votre batterie

Dans le cadre d’une recharge durant la nuit, on apprend que les deux premiers modes permettraient de charger la batterie à 100 %, mais bloqueraient la recharge à 95 % ou 80 %, respectivement, pour la reprendre juste avant votre réveil. Plus strict, mais encore meilleur pour la santé de votre batterie, le mode Max ne rechargerait la batterie qu’à un maximum de 85 %. Un seuil considéré comme optimal pour la préserver.

Comme le rapporte SamMobile, il est probable que cette fonction de protection de la batterie soit animée par l’IA, de manière à apprendre de vos habitudes. L’idée serait alors de rendre l’activation de ces modes aussi peu contraignante que possible. Face à ce que propose Apple avec les dernières versions d’iOS, il manquerait par contre toujours à One UI 6.1 un compteur permettant de connaître le taux d’usure de la batterie par rapport à quand elle était neuve. Mais qui sait, peut-être que Samsung déploiera une fonction équivalente par la suite.

Pour rappel, le Galaxy S24 « classique » serait équipé d’une batterie de 4000 mAh, contre 4900 mAh pour le Galaxy S24 Plus. Le Galaxy S24 Ultra, lui, serait pourvu d’une batterie de 5000 mAh plus généreuse encore, mais équivalente à celle des Galaxy S22 Ultra et S23 Ultra avant lui.