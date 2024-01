Les 4 nouveautés de Samsung au CES 2024 qui sentent le réchauffé

Samsung a fait son show au CES 2024, en dévoilant tout plein de produits pour 2024 : des TV, des projecteurs, des barres de son, vous voyez le genre. Mais voilà, entre nous, à chaque nouvelle annonce, on avait un peu l'impression de déjà-vu. Ce n’est pas qu'on n’aime pas voir de vieux concepts remis au goût du jour, après tout c'est souvent comme ça qu'on progresse. Mais bon, on est là pour vous dire ce qu'il en est vraiment.

Pardon pour le refroidissement soudain de l’atmosphère. Les événements tels que le CES 2024 sont traditionnellement des vitrines pour que les fabricants déroulent le tapis rouge de leurs innovations, promettant des merveilles technologiques inédites. Lors du First Look de Samsung, une ribambelle de produits flambants neufs pour 2024 a été révélée, incluant des téléviseurs, projecteurs vidéo, et barres de son.

Cependant, une fois l’émerveillement initial retombé, une discussion récurrente a germé au sein de notre rédaction : « Impressionnant, mais n’avons-nous pas déjà vu cela quelque part ? ». Bien sûr, redéployer une technologie existante sous un nouveau jour n’est pas un crime ; l’ingéniosité réside souvent dans l’application et non dans l’invention. Néanmoins, il semble judicieux de replacer ces « nouveautés » dans leur contexte approprié et de démêler le vrai du déjà-vu.

The Frame Audio ou l’art de réinventer l’enceinte

Une œuvre d’art ou une enceinte ? Les deux, dit Samsung avec son HW-LS60D. Astucieux, esthétique, mais attendez… Ikea, en partenariat avec Sonos, a déjà joué cette mélodie avec l’enceinte Symfonisk. N’empêche que Samsung est allé encore plus loin, notamment grâce à la technologie Dolby Atmos et une configuration composée de deux woofers, deux tweeters et deux haut-parleurs médiums pour un son riche et immersif.

Micro LED transparent, à travers le miroir de LG

Ensuite, parlons du Micro LED transparent de chez Samsung. Ils ont sorti ce concept de téléviseur qui a l’air tout droit sorti d’un film de science-fiction. Mais pile au même moment, LG Electronics a annoncé son intention de commercialiser son premier OLED transparent, et apparemment, ils ne sont pas nouveaux dans le game.

En fait, LG Electronics fait déjà des vagues avec son OLED transparent depuis au moins 2021, et la marque est sur le point de le lancer sur le marché pour monsieur et madame Tout-le-Monde. Alors oui, le Micro LED de Samsung a l’air costaud et tout, et plus intéressant techniquement, mais on ne peut pas s’empêcher de penser qu’ils courent derrière LG. Ça ressemble plus à une course à qui sera le plus cool, du moins pour le moment.

Projecteur ultra-courte focale 8K sans-fil

Samsung annonce un projecteur ultra-courte focale 8K et sans fil ! Enfin, presque sans fil, excepté l’alimentation. Tout se connecte à un boitier One Connect, où sont traitées les données vidéo et audio. LG, cependant, semble avoir déjà mis son signal sur cette fréquence avec ses téléviseurs depuis 2023 avec les OLED M3 et M4. Samsung, merci de nous rappeler que dans le monde de la tech, « nouveau » est souvent un synonyme élégant de déjà-vu.

Le projecteur vidéo tactile

Enfin, The Premiere 5, un projecteur qui transforme votre table en tablette tactile géante. Concept innovant ? Peut-être, jusqu’à ce que vous découvriez le Xperia Touch de Sony. Samsung semble avoir pris une page du livre de Sony et l’a coloriée à sa manière. D’ailleurs, les deux produits peuvent être maniés par du « tactile ». On a néanmoins hâte de voir la réception de ce nouveau produit.

Comme vous pouvez le voir, bien que Samsung propose des produits avec des améliorations et des design soignés, plusieurs de ces « innovations » ont déjà été introduites ou testées par d’autres fabricants. La vraie innovation de Samsung pourrait résider dans sa capacité à rendre ces technologies plus accessibles et populaires auprès du grand public.