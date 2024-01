Pourquoi payer le Samsung Galaxy S24 au prix fort quand cette offre existe ?

Le Samsung Galaxy S24 vous fait de l’œil, mais vous avez des scrupules à débourser 899 euros dans un smartphone ? Pourquoi ne pas le louer ? Grâce à Next Mobiles et son système de location, vous pourrez recevoir le nouveau Samsung le jour de la sortie sans y laisser un rein.

Comme le veut désormais la tradition, Samsung a profité de la fin du CES pour diffuser un Galaxy Unpacked et présenter les nouvelles itérations de ses smartphones haut de gamme, les Galaxy S, estampillées d’un joli 24. Design revu et corrigé pour rester dans l’air du temps, écran LTPO fluide et lumineux, processeur haut de gamme, emphase sur l’IA, bloc photo très complet : pas de doute, on est face à du haut, voire très haut de gamme. Et c’est sans doute là que le bât va blesser.

Avec un prix avoisinant les 1 000 euros pour le modèle de base, difficile de l’acheter sur un coup de tête. Enfin, ce n’est pas tout à fait vrai… Parce qu’il existe des services comme Next Mobiles qui vous permettent de louer le smartphone de vos rêves tout en bénéficiant de nombreux avantages supplémentaires. Un système d’abonnement sans engagement qui permet d’obtenir un Galaxy S24 flambant neuf à partir de 42,99 euros par mois, assurance casse et vol incluse. Vous pourrez même économiser un peu sur la facture en utilisant le code SAMSUNG20 lors de votre commande pour économiser 20 euros.

Galaxy S24 et Galaxy S24 Ultra : entre nouveaux châssis et fiche technique puissante

Si l’IA est incontestablement la star de cette année, Samsung n’a pas oublié de doter ses smartphones d’une solide fiche technique. Une condition sine qua non pour faire fonctionner ces nouvelles fonctionnalités gourmandes en ressources.

Situé à l’entrée de la gamme, le S24 « tout court » embarque un SoC Exynos 2400 suppléé par 8 Go de RAM, 128 Go de stockage (au minimum) et une batterie 4 000 mAh compatible avec une charge rapide 25 W en filaire et 10 W sans fil. Un écran LTPO FHD+ 120 Hz de 6,2 pouces se charge de l’affichage, tandis que la partie photo est assurée par trois capteurs : un grand-angle (50 Mpx), un ultra grand-angle et un téléobjectif x3.

À l’autre extrémité du spectre, on trouve le Galaxy S24 Ultra, une version bien plus musclée qui se repose sur un Snapdragon 8 Gen 3 et la bagatelle de 12 Go de RAM. La batterie est, elle aussi, plus conséquente avec 5 000 mAh et une charge rapide filaire 45 W. Côté affichage, on retrouve le même écran LTPO 120 Hz, mais avec une diagonale de 6,8 pouces. Le bloc photo monte aussi en grade avec un capteur principal 200 Mpx, un ultra grand-angle, et deux téléobjectifs (x3 et x5).

Côté design enfin, Samsung semble s’inspirer de la concurrence avec des tranches plus plates qu’auparavant, des écrans qui abandonnent peu à peu leurs courbes, et l’adoption d’un cadre en titane pour le Galaxy S24 Ultra.

Galaxy AI : la révolution de l’IA est en marche

L’une des nouveautés majeures de cette cuvée 2024 se nomme Galaxy AI. Derrière ce nom se cache une ribambelle de fonctions pilotées par l’IA, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la promesse est particulièrement alléchante.

Prenez le clavier Samsung par exemple. Grâce à l’IA, il est en mesure, sur demande, de reformuler n’importe quel texte pour le rendre plus conforme aux désirs de l’utilisateur. De quoi le rendre plus formel, ou au contraire plus décontracté ou professionnel en quelques secondes. Il est aussi en mesure d’ajouter des hashtags ou des émojis sur simple demande. Plus intéressant, l’IA permet aussi de traduire instantanément le texte que l’on est en train d’écrire.

Cette fonction de traduction n’est d’ailleurs pas uniquement cantonnée au texte. Les nouveaux Galaxy S24 peuvent être utilisés comme des interprètes de manière à converser en temps réel avec interlocuteur étranger. Une fonctionnalité accessible en direct (en positionnant le téléphone entre vous et votre interlocuteur) ou lorsque vous communiquez à distance.

L’IA est aussi de la partie pour le volet photo avec l’ajout de fonctionnalités permettant par exemple de recadrer, retoucher ou redresser une image sans avoir à rogner du contenu (les morceaux manquants sont générés par l’IA). Un mode Instant Slow Mo a aussi été ajouté, permettant de transformer n’importe quelle vidéo enregistrée à 30 ou 60 images par seconde en ralenti à 240 images par seconde, l’IA se chargeant de créer les images manquantes par interpolation.

Next Mobiles, c’est quoi déjà ?

Si vous êtes un habitué des colonnes de Frandroid, vous savez peut-être déjà ce qu’est Next Mobiles. Dans le cas contraire, laissez-nous vous rafraîchir la mémoire. Next Mobiles est une société spécialisée dans la location de smartphones via un système d’abonnement. En échange de quelques dizaines d’euros par mois, vous obtenez la jouissance d’un smartphone neuf et récent comme si vous l’aviez acquis de manière traditionnelle.

Pourquoi opter pour un abonnement plutôt que pour un achat direct ? Pour des raisons pécuniaires. Pour commencer, vous n’avez pas à débourser 800, 900 ou plus de 1 000 euros le jour J pour obtenir le smartphone de vos rêves. Ensuite, parce que cette méthode est avantageuse sur le plan financier. Il suffit de lire cet article de Frandroid qui s’est penché sur le cas Next Mobiles pour s’en rendre compte.

Et ce n’est pas là le seul intérêt du service proposé par Next Mobiles. Prendre un smartphone avec cette méthode, c’est aussi bénéficier de nombreux services et avantages au quotidien. Concrètement, un abonnement Next Mobiles permet :

de bénéficier automatiquement d’une assurance contre la casse et le vol pour votre smartphone. Cette dernière garantit que votre appareil est pris en charge systématiquement en cas de pépin, mais aussi que vous obtenez un terminal de remplacement identique (même marque et modèle donc) dans les 48 heures ;

de changer de smartphone tous les ans. Un avantage qui fera plaisir aux technophiles avides de rester à la pointe. Chaque année, à la date anniversaire de votre contrat, vous avez l’opportunité d’échanger votre smartphone contre le modèle le plus récent. Mieux, ce changement n’a pas d’impact sur le coût de vos mensualités.

Pour ne rien gâcher, les abonnements proposés par Next Mobiles sont très flexibles. Vous avez choisi un smartphone, mais celui-ci ne vous convient plus ? Vous pouvez modifier votre abonnement dès trois mois d’ancienneté, et opter pour un autre smartphone (ce qui aura bien évidemment un impact sur le prix de votre abonnement). Et si jamais le service ne convient plus, vous pouvez simplement stopper votre abonnement, l’offre étant sans engagement.

Quels sont les avantages à précommander le Galaxy S24 chez Next Mobiles ?

Si les nouveaux Galaxy S24 vous font de l’œil, l’offre de précommande actuellement disponible chez Next Mobiles à de grandes chances de vous intéresser. Au-delà des qualités habituelles du service (assurance, changement de mobile, etc.), vous pourrez bénéficier de quelques avantages fort sympathiques.

Le premier, c’est assurément le prix. Flagship oblige, les Galaxy S24 et Galaxy S24 Ultra sont loin d’être donnés. Grâce à l’abonnement proposé par Next Mobiles, vous n’aurez besoin de débourser qu’une fraction de cette somme pour profiter des nouveaux smartphones de Samsung le jour de leur sortie. Le second, loin d’être anodin, vous permet de doubler le stockage de votre smartphone sans que cela influence le coût de l’abonnement. Sachez enfin que Next Mobiles vous propose d’économiser 20 euros sur votre commande en utilisant le code SAMSUNG20.

Pour résumer, du 17 au 30 janvier, vous pourrez obtenir :

le Galaxy S24 256 Go au prix du Galaxy S24 128 Go, soit 42,99 euros par mois ;