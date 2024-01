Samsung : sa revanche prometteuse sur le Dolby Atmos arrive bientôt

Dévoilé pour la première fois en décembre, l'Immersive Audio Model and Formats (IAMF), développé par Samsung et Google, arrivera bien sur le marché en 2024 pour concurrencer le standard Dolby Atmos... le tout avec une démarche open source qui pourrait faire mouche.

Rappelez-vous, en dĂ©cembre Samsung et Google annonçaient le lancement imminent de l’IAMF (Immersive Audio Model and Formats) : leur propre alternative au standard Dolby Atmos, permettant de simuler un son surround sur des tĂ©lĂ©viseurs et des barres de son. Open-source et libre de droit, cette technologie fera bien son entrĂ©e sur le marchĂ© dans le courant de l’annĂ©e 2024. C’est du moins ce que l’on apprend de la chaĂ®ne YouTube Insight Media, qui a pu se faire confirmer cette information dans le cadre d’un entretien rĂ©alisĂ© durant le CES 2024.

En parallèle, on dĂ©couvre que Google serait en train de prĂ©parer l’intĂ©gration Ă YouTube de la technologie IAMF, afin d’en Ă©tendre rapidement l’intĂ©rĂŞt auprès du grand public. LĂ aussi, ce dĂ©ploiement serait prĂ©vu courant 2024.

L’IAMF : la rĂ©volution par l’ouverture ?

Comme le rappelle Android Authority, l’un des inconvĂ©nients majeurs du standard Dolby Atmos est d’exiger du matĂ©riel compatible. Pour en profiter, il faut donc s’Ă©quiper d’un tĂ©lĂ©viseur et d’un dispositif audio certifiĂ©. Ce ne sera pas autant le cas avec le son 3D proposĂ© au travers de l’IAMF de Samsung et Google.

Ce format fonctionnera en effet sur les tĂ©lĂ©viseurs d’ancienne gĂ©nĂ©ration, mais aussi sur les systèmes audio « anciens » après une simple mise Ă jour de leur firmware. Ă€ première vue, les vellĂ©itĂ©s d’ouverture de l’IAMF seront donc au rendez-vous, d’autant que la nature open source de cette technologie devrait pousser des constructeurs tiers Ă l’adopter rapidement, mais l’on ignore dans l’immĂ©diat jusqu’oĂą ira cette « rĂ©trocompatibilitĂ© » sur les appareils de Samsung.

Autre inconnue (moins importante pourra-t-on arguer) : la dĂ©nomination dĂ©finitive de l’IAMF. Relativement austère, ce nom pourrait ĂŞtre amenĂ© Ă changer par la suite de manière Ă ĂŞtre plus digeste et (on l’espère) plus aguicheur. On ignore enfin si ce standard deviendra compatible avec les applications web. On sait par exemple que Google Chrome ne supporte que la stĂ©rĂ©o, ce qui pourrait en limiter l’adoption en dehors des secteurs TV et audio. RĂ©ponse dans les prochains mois.