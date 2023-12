Samsung et Google ont créé leur alternative au Dolby Atmos : à quoi ça va servir

Samsung et Google ont travaillé main dans la main pour développer l'Immersive Audio Model and Formats (IAMF). Il s'agit d'une alternative open source au Dolby Atmos, soit une technologie de simulation de son surround qui pourrait arriver dans de nombreux produits.

Samsung et Google sont à la fois concurrents sur plusieurs points, mais également partenaires. Ils sont partenaires notamment dans le cadre de l’Alliance for Open Media, qui vise à standardiser les technologies informatiques. C’est pourquoi ils ont développé l’Immersive Audio Model and Formats (IAMF), disponible en open source et qui se rêve en alternative au Dolby Atmos.

Un Dolby Atmos façon Samsung et Google

C’est sur le blog de Samsung que l’on apprend que sa division recherche travaille sur l’audio 3D depuis 2020. La philosophie derrière le projet, c’est qu’« une norme uniforme est nécessaire pour envoyer et recevoir des données audio entre les créateurs et les fabricants d’appareils. » Tout d’abord, ce codec audio prend en charge la verticalité du son, là où la grande majorité des autres ne sont qu’horizontaux. Pour WooHyun Nam, de l’équipe de technologie visuelle de Samsung Research, « l’IAMF rend le son plus réaliste en permettent aux auditeurs d’entendre le son devant, derrière, ou de chaque côté, mais aussi au-dessus ou au-dessous d’eux ».

Toute technologie de 2023 se doit d’intégrer de l’intelligence artificielle (c’est la grande tendance) et cette alternative au Dolby Atmos ne déroge pas à la règle. Ici, elle sert à analyser les scènes pour mettre l’accent sur certains aspects de l’audio. De plus, « la technologie ajuste le son lorsqu’il y a un dialogue entre les personnages pour permettre à l’auditeur de se concentrer sur la conversation. » Ces paramètres pourront d’ailleurs être réglés par les utilisateurs, pour amplifier certains effets sonores ou mettre en avant les dialogues. L’IAMF s’adapte aussi en fonction de l’environnement de l’appareil.

Une alternative open source et qui veut s’intégrer partout

En octobre dernier, l’Immersive Audio Model and Formats a été adopté par l’Alliance for Open Media. Samsung considère que « l’open source est essentiel pour créer une norme unifiée dans l’ensemble du secteur. L’IAMF est la première norme de technologie audio à source ouverte adoptée par l’AOM, ce qui signifie que les créateurs de contenu, qu’ils soient professionnels ou indépendants, peuvent accéder à cette technologie et en étendre l’utilisation. » Pour rappel, l’Alliance for Open Media est un consortium réunissant de grands acteurs de l’industrie, comme Amazon, Google, Intel, Microsoft, Samsung, Meta, Nvidia, Apple ou encore Netflix. C’est elle qui a développé le codec vidéo AV1, conçu pour la diffusion vidéo en ligne et supporté par de très nombreux appareils aujourd’hui.

Tout cela signifie que des produits pourraient en profiter. WooHyun Nam espère naturellement que cet audio 3D soit intégré dans les smartphones Samsung, sans que cela ait été confirmé. En théorie, l’IAMF pourrait être présent dans tous types de produits : téléviseurs, smartphones, barres de son, casques de réalité virtuelle, etc.