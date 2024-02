Samsung : les Galaxy Watch vont bientôt détecter l’apnée du sommeil

La FDA a autorisé Samsung à détecter l'apnée du sommeil au sein de ses montres Galaxy Watch, une fonctionnalité qui devrait arriver au troisième trimestre 2024.

Les montres connectées sont désormais des concentrés de technologie pour mesurer votre santé, qu’il s’agisse de la détection de l’hypertension, du stress et maintenant de la saturation en oxygène dans le sang avec le capteur SpO2.

Elles sont aussi très efficaces pour mesurer votre qualité de sommeil et agir en fonction. Et s’il y a bien un trouble du genre sur lequel ces montres pourraient être efficaces, c’est l’apnée du sommeil. Samsung vient d’annoncer que la fonctionnalité venait d’être approuvée par la FDA aux États-Unis.

Une Galaxy Watch et un smartphone Galaxy contre l’apnée du sommeil

Cette perturbation respiratoire est responsable d’une fatigue chronique et de problèmes cardiaques, mais n’est pas facilement détectable par les utilisateurs eux-mêmes. Alors que l’apnée du sommeil touche près de 3 millions de Français, plusieurs montres pourraient en proposer la détection, à commencer par la Galaxy Watch de Samsung.

Selon un communiqué du constructeur sud-coréen (via Android Authority), la FDA (Food and Drug Administration) a validé la fonctionnalité de détection de l’apnée du sommeil au sein de ses montres connectées.

Selon Samsung, les utilisateurs devront avoir au moins 22 ans et porter leur montre pendant au moins deux sessions de sommeil de 4 heures sur une période de 10 jours. Un smartphone Samsung Galaxy lié à la Galaxy Watch sera aussi nécessaire.

Une fonctionnalité aussi prévue pour l’Apple Watch

On sait que l’Apple Watch pourrait proposer cet outil dès cette année, alors que la Withings Scanwatch était la première à le faire en 2020. Cette dernière effectue une détection de la fibrillation auriculaire et de la saturation en oxygène dans le sang grâce aux capteurs PPG et SpO2.

Samsung n’a cependant pas révélé quels modèles de montres connectées proposeront cette fonctionnalité, qui devrait arriver au troisième trimestre 2024 aux États-Unis. On imagine que la prochaine Galaxy Watch 7 sera concernée, alors que la gamme Galaxy Watch 6 pourrait la proposer via une mise à jour, mais rien n’a été confirmé pour le moment.