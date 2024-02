Cet écran PC Samsung (4K, Mini LED, 144Hz) de la taille d’un TV 43″ passe de 1 399 € à 579 € seulement

Sur son Odyssey Neo G7 (2023), Samsung met le paquet : une dalle au format 43 pouces en Mini LED 4K, 144 Hz, 1ms, AMD FreeSync Premium Pro le tout pour 579,99 euros aujourd'hui, contre 1 399 euros au départ.

Odyssey est la branche de Samsung spécialisée dans le gaming. Avec son moniteur, Neo G7 (2023), Samsung propose un écran PC gamer en Mini LED taillé pour le jeu vidéo. Il offre toutes les technologies que recherchent les joueurs et les joueuses exigeants, le tout dans un grand format. Son prix de base est très élevé, mais aujourd’hui, on trouve ce modèle avec pas moins de 800 euros de réduction.

Que propose le Samsung Odyssey Neo G7 (2023)

Une grande dalle Mini LED de 43 pouces en 4K

144 Hz + 1 ms + AMD FreeSync Premium Pro

Une smartTV avec un tas d’applications

Au départ à 1 399 euros, puis remisé 899 euros, le Samsung Odyssey Neo G7 (2023) est actuellement en promotion à 579,99 euros sur le site Carrefour.

En alternative moins chère, on retrouve l’Odyssey G5 de Samsung en promotion à 339,99 euros au lieu de 449,99 euros chez Carrefour.

Un écran qui a tout ce qu’il faut pour jouer

On pourrait confondre le Neo G7 (2023) de Samsung avec un téléviseur, tant son format est imposant. En déployant une diagonale de 43 pouces, le moniteur de Samsung occupera de l’espace sur votre bureau. Sur cette grande zone d’affichage, on a droit à une définition 4K (3 840 par 2 160 pixels) au format 16:9 avec une certification VESA Display HDR600 et HDR10+. De quoi avoir des images très détaillées. Le constructeur sud-coréen ne s’arrête pas là et propose la technologie Mini LED pour un rétroéclairage bien précis et de meilleurs contrastes.

Que serait un écran PC gaming sans un taux de rafraîchissement élevé ? Pas grand-chose puisqu’il ne vous permettrait pas de jouer dans des conditions optimales aux jeux les plus nerveux. Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, le Neo G7 conviendra aux gamers les plus exigeants, d’autant plus que cette fluidité est assortie d’un temps de réponse d’une milliseconde. Il n’oublie pas non plus d’être compatible avec les technologies AMD FreeSync Premium Pro pour réduire, voire de supprimer les déchirures graphiques, les effets de flou et les saccades.

Mais aussi se divertir

Avec ses airs de téléviseur, l’Odyssey G7 Neo (2023) embarque l’OS Tizen, le même qu’on trouve sur les téléviseurs de la marque. Il permet d’accéder à ses services de SVoD préférés, comme Netflix ou Prime Video, mais aussi des applications de jeux comme Xbox Cloud via le Gaming Hub et aussi de GeForce Now.

Et avec des haut-parleurs stéréo de 20 W pour le son, le moniteur se trouve être une très bonne solution d’appoint lorsqu’on ne met pas de casque ou d’écouteurs. Pour finir sur la connectique, on a droit à un port DisplayPort 1.4, deux ports HDMI 2.1 et deux ports USB 3.0.

Si vous voulez comparer le moniteur de Samsung avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2024.

