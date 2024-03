Samsung, la cible préférée des trolls de brevets

Imaginez-vous en train de créer un produit innovant, de consacrer du temps, de l'argent et des ressources à sa conception, à son développement et à sa production, pour ensuite être poursuivi en justice pour violation de brevet par une entité qui ne produit rien du tout. C'est la réalité à laquelle Samsung, le géant sud-coréen de l'électronique, est confronté depuis des années.

Dans les technologies, les brevets sont l’épine dorsale de l’innovation. Ils protègent les idées et les inventions des entreprises, leur permettant de prospérer et de continuer à repousser les limites de ce qui est possible.

Mais ces dernières années, un phénomène a émergé : les « trolls de brevets » (patents troll). Ces entités achètent des brevets dans le seul but d’intenter des poursuites judiciaires pour violation de brevet, souvent contre des entreprises technologiques de premier plan. Et Samsung, le géant sud-coréen de l’électronique, est devenu leur cible privilégiée.

Selon une récente étude, Samsung Electronics a fait face à un nombre stupéfiant de 404 poursuites pour violation de brevet aux États-Unis durant les cinq dernières années. Plus de la moitié de ces poursuites provenaient d’« entités non pratiquantes » (NPE), des sociétés qui détiennent des brevets mais ne produisent pas de produits ou de services utilisant ces brevets.

Pour mettre ces chiffres en perspective, entre 2019 et 2023, il y a eu 168 poursuites de ce type contre Google, 142 contre Apple, 74 contre Amazon et 404 contre Samsung.

Samsung est devenu un « gros mouton » aux yeux des trolls de brevets, une cible appétissante en raison de sa position de leader sur le marché des produits technologiques, tels que les smartphones, les appareils électroménagers, les semi-conducteurs et les équipements de télécommunications.

Un exemple concret : KP Innovations contre Samsung

Un exemple récent ? Récemment, une société appelée KP Innovations a poursuivi Samsung pour violation de ses brevets sur les smartphones pliables. Bien que d’autres entreprises telles que Huawei, Xiaomi, Google et Motorola produisent également des smartphones à écran pliable similaires, KP Innovations ne cible que Samsung.

C’est un exemple typique de la façon dont les trolls de brevets s’en prennent à Samsung, en profitant de la complexité du système de brevets et en utilisant des tactiques agressives pour extorquer des règlements.

La riposte de Samsung

Mais Samsung ne se contente pas de subir ces attaques. Le groupe coréen réagit activement et défend ses droits et intérêts. En plus de lutter contre ces poursuites en justice, Samsung continue de déposer des demandes de brevet.

En fait, Samsung est depuis de nombreuses années l’entreprise qui dépose le plus de demandes de brevet annuelles aux États-Unis. Rien qu’en 2023, les entités du groupe Samsung ont déposé plus de 9 000 demandes de brevet.