La Galaxy Watch Ultra ne conviendra sans doute pas aux petits poignets

Alors que Samsung s’apprête à tenir une grande conférence le 10 juillet prochain, de nouvelles informations concernant sa montre connectée Galaxy Watch Ultra ont émergé sur le web.

La Galaxy Watch Ultra sera massive ou ne sera pas. Durant le weekend, le site spécialisé 91Mobiles a réussi à mettre la main sur des informations confidentielles concernant la nouvelle montre connectée haut de gamme de Samsung. Le site canadien du constructeur a mis en ligne par erreur une page listant certaines des caractéristiques techniques de la montre.

Supprimée du web depuis, la page nous apprend que la Galaxy Watch Ultra s’appellera bien… Galaxy Watch Ultra. Si le nom du gadget ne faisait pas tellement de doutes, c’est la première fois qu’une source « officielle » de chez Samsung vient confirmer l’information. Pour les plus pointilleux et pointilleuses, la référence du produit serait SM-L705F. Un nom de code qui ne rappelle pas d’autres produits au sein du catalogue Samsung, ce qui aurait tendance à confirmer que le constructeur prépare donc bel et bien une gamme distincte de ses Watch « classique », dont la septième génération arrive bientôt.

47 mm ou rien

Comme prévu aussi, la Watch Ultra devrait être compatible 4G afin de permettre aux sportifs et sportives d’embarquer une connexion à leur poignet et de ne pas avoir besoin de leur smartphone pour écouter de la musique durant leurs entraînements.

Mais au-delà de ces détails techniques, la Galaxy Watch Ultra serait d’abord et avant tout une montre imposante. Comme le laissait penser les bruits de couloirs, la montre ne sera à priori disponible qu’en format 47 mm, contrairement à la Watch 7 qui devrait être disponible en 40 et 44 mm. En plus d’être positionnée comme un produit haut de gamme, la Watch Ultra sera aussi réservée à celles et ceux qui ont des poignets de bonne taille ou qui n’ont pas de soucis à arborer une montre de la taille de leur avant-bras.

Des montres haut de gamme forcément imposantes

Sur ce point, Samsung ne se démarque pas vraiment d’Apple qui propose aussi sa Watch Ultra 2 uniquement en format 49 mm. Les deux montres étant clairement destinées à se faire concurrence, pas de surprises ici. La pléthore de capteurs et la batterie nécessaire à leurs bons fonctionnements ne peuvent, semble-t-il, que se loger dans des boîtiers imposants.