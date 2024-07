Les coques des Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 révèlent le design des pliants de Samsung

Alors que les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 sont attendus pour la semaine prochaine, les designs des prochains smartphones pliables de Samsung sont en fuite. Cette fois-ci, ce sont des coques qui fuitent et qui montrent ces designs.

Le rendez-vous est donné : ce sera le 10 juillet à Paris que Samsung présentera ses nouveautés lors d’une conférence Galaxy Unpacked. Au programme : les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra, mais aussi la Galaxy Ring ainsi que les Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro. Et parmi toutes ces stars, on retrouvera aussi bien sûr les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 : leur design est en fuite.

Coque en stock, ou plutôt en fuite pour les smartphones pliables de Samsung

C’est le leaker francophone MysteryLupin qui publie sur PostImage (via X), une galerie d’images montrant les Samsung Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6, dans des coques de protection. C’est loin d’être la première fois qu’on voit le design des prochains pliants de la marque, mais cela vient confirmer petit à petit ce à quoi ils ressembleront. La coque du Z Flip 6 intègre un anneau pour mieux tenir le téléphone dans les mains. Quant à cette du Z Fold 6, elle dispose vraisemblablement d’un pied qui peut se déplier, afin de faire tenir le téléphone lorsqu’il est déplié.

Les couleurs des coques seraient ainsi : menthe, blanc, gris, bleu marine et argenté. Elles pourraient différer selon les coloris proposés par Samsung sur ses pliables, qui seraient différents entre les deux modèles. Le Galaxy Z Fold 6 profiterait d’un design plus angulaire par rapport aux modèles précédents, ce qui rappellerait le Galaxy S24 Ultra. Un grand smartphone pliable qui offrirait des bordures plus fines.

Pas de grands changements pour les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6

Ce qu’on apprend, c’est que le Galaxy Z Flip 6 conserverait la forme particulière de l’écran externe, apparue l’année dernière sur le Galaxy Z Flip 5, façon dossier, avec un biseau pour faire place aux objectifs photo. Plus généralement donc, il ne devrait pas y avoir de changement de design significatif avec cette nouvelle génération de smartphones pliants. On s’attend à ce que les capteurs d’empreinte digitale soient situés sur le bouton d’alimentation sur le côté comme d’habitude. Le Galaxy Z Fold 6 profiterait toujours d’un capteur photo situé sous l’écran interne.

Un autre petit détail que permettent de révéler ces photos de coque de protection, ce sont les fonds d’écran de ces smartphones. Pour en avoir le cœur net à propos des designs des Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6, rendez-vous le 10 juillet sur Frandroid, où nous ne manquerons pas de couvrir la Galaxy Unpacked.