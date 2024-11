Le Galaxy S25 Ultra se dévoile sous toutes ses coutures avec One UI 7.0 via de nouvelles photos

De nouvelles photos et une vidéo du Samsung Galaxy S25 Ultra viennent d’apparaître sur la toile, offrant un aperçu détaillé du prochain smartphone haut de gamme du géant coréen.

Le Galaxy S25 Ultra en images // Source : Android Authority

Android Authority a partagé plusieurs nouvelles images du Galaxy S25 Ultra, dévoilent pour la deuxième fois l’intégralité du design du téléphone. La grande nouveauté se trouve dans les angles du smartphone, désormais plus arrondis que sur les modèles précédents. Ce changement esthétique majeur s’aligne avec les éléments d’interface de la future mise à jour One UI 7, et devrait améliorer significativement la prise en main de l’appareil.

Les images révèlent la partie inférieure du téléphone, montrant l’emplacement habituel du S Pen, un haut-parleur, un port USB-C et le tiroir pour carte SIM. Les bordures apparaissent particulièrement fines et uniformes, tandis qu’un nouvel indicateur de charge fait son apparition à l’écran lorsque l’appareil est branché.

One UI 7 a droit à quelques changements esthétiques

One UI 7, le système d’exploitation qui équipera le S25 Ultra, apporte également son lot de nouveautés. Les captures d’écran fuitées montrent notamment un panneau de notifications repensé, divisé en deux parties distinctes : les notifications d’un côté, les paramètres rapides de l’autre.

Les performances s’annoncent de haut vol, comme en témoignent les benchmarks du S25 Plus qui ont également fuité. Les scores Geekbench (3 160 en single-core et 9 941 en multi-core), s’alignent sur ce que l’on attendait du nouveau Snapdragon 8 Elite de Qualcomm.

Le smartphone devrait également intégrer une connectivité satellite, comme le révèle sa certification FCC récemment obtenue. Cette fonctionnalité, associée au processeur Snapdragon 8 Elite, positionne le S25 Ultra comme un des meilleurs flagships sur le marché des smartphones premium.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur smartphone Samsung Galaxy à acheter en 2024 ?

La présentation officielle du Galaxy S25 Ultra est attendue pour début 2025, probablement lors d’un événement Unpacked en janvier. D’ici là, Samsung maintient le mystère sur certaines caractéristiques, notamment les capacités de son système photo, qui conserverait une configuration assez similaire aux modèles précédents.