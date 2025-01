Galaxy S25 : l’accès gratuit à Galaxy AI pourrait prendre fin dès 2025

Samsung s’apprête à dévoiler sa nouvelle série Galaxy S25, mais une information importante concernant l’accès à Galaxy AI suscite déjà des interrogations.

La génération de texte avec Galaxy AI // Source : Frandroid

Selon des documents marketing récemment divulgués, l’accès gratuit aux fonctionnalités d’intelligence artificielle pourrait être limité jusqu’à la fin de l’année 2025. Les smartphones de la série Galaxy S25 n’auraient donc finalement droit qu’à quelques mois de fonctionnalités IA offertes.

Cette révélation, repérée dans une note de bas de page des supports promotionnels, indique que les utilisateurs du Galaxy S25 bénéficieront de Galaxy AI sans frais uniquement jusqu’à la fin 2025, soit la même échéance que celle annoncée pour les Galaxy S24 commercialisés début 2024. Samsung n’a donc pas prévu d’extension de la période d’accès gratuit pour sa nouvelle gamme.

Quelles seront les fonctionnalités IA du Galaxy S25 ?

Les documents marketing dévoilés par le leaker Evleaks révèlent également plusieurs fonctionnalités inédites pour la série S25. Parmi elles, on trouve Now Bar, Daily Briefing et Night Video avec Audio Eraser, qui seront disponibles sur l’ensemble de la gamme. Le S25 Ultra bénéficiera exclusivement de ProScaler, une fonction qui promet d’améliorer le réalisme et la netteté des images, probablement grâce à l’upscaling par IA.

Côté photo, la caméra frontale conserverait le même capteur 12 mégapixels que son prédécesseur. Samsung mise plutôt sur des améliorations logicielles pour optimiser le rendu des selfies, avec un accent mis sur le naturel des tons de peau et des textures.

D’autres fonctionnalités sont mises en avant, comme Samsung Wallet, la messagerie RCS via Google Messages pour une meilleure expérience de communication multiplateforme, et Smart Switch. Ces fonctions sont toutefois déjà présentes sur les modèles existants.

Cette annonce soulève évidemment des questions sur la stratégie de Samsung concernant la monétisation future de ses services d’IA. Les utilisateurs devront-ils souscrire à un abonnement pour continuer à utiliser Galaxy AI après 2025 ? La réponse devrait être apportée lors de la présentation officielle du Galaxy S25, prévue dès demain.